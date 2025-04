Unanimidad política para presionar a Madrid por la restauración urgente del Castell

El Casal de Son Tugores ha acogido este lunes la reunión convocada por el Ajuntament d’Alaró y a la que han asistido diputados y senadores de Balears con el objetivo de consensuar un frente común con el que presionar a Madrid para que acelere las gestiones y permita al Consell y al ayuntamiento emprender la rehabilitación urgente del Castell. El encuentro ha contado también con la presencia de los portavoces municipales de PSIB-PSOE y Més, así como de representantes de entidades cívicas, pues el alcalde Llorenç Perelló había dejado claro antes de la reunión que se trataba de una iniciativa «donde no existen los colores políticos». Entre la representación política han acudido Maria Salom y Martí Torres (PP); Pere Joan Pons (PSOE); Vicenç Vidal (Més) y Jorge Campos (Vox), entre otros.

Llorenç Perelló ha destacado que «el objetivo de esta reunión es el de lograr el consenso de todas las fuerzas políticas y que pidan a Madrid una mayor implicación en la gestión del Castell porque nunca ha habido una implicación directa con este monumento, haya gobernado quien haya gobernado,». Este grado de implicación, «tanto puede ser mínimo, autorizando al Consell y al Ajuntament a llevar a cabo estas obras de mejora urgente que precisa el Castell, como máximo, con la activación de un organismo de gestión y aportando presupuesto».

Al término de la reunión, los representantes políticos han certificado esta voluntad de llevar a cabo iniciativas, a través de mociones o proposiciones no de ley (PNL), para lograr una respuesta por parte del Estado. Vicenç Vidal (Més per Mallorca) ha recordado que su partido «ya ha llevado al Senado y al Congreso la restauración del Castell y que sea un bien público del que podamos disfrutar todos. Si desde el Ajuntament d’Alaró trabajan conjuntamente nos tendrán a nosotros para llevar a Madrid cualquier propuesta que consideren oportuna». Jorge Campos (Vox) ha considerado que «por encima de las disputas políticas está el castillo y tenemos que actuar ya. Hay que llevar al Congreso y al Senado medidas prácticas, no solo mociones y PNL». Pere Joan Pons (PSOE) ha resaltado que «los socialistas estamos para dar el máximo apoyo posible y todo lo que se nos pida por parte del Ajuntament, aunque es cierto que antes se debe subsanar las deficiencias del informe arqueológico que reclama Cultura».