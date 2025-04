La izquierda de Bunyola salva los presupuestos del PP y pone condiciones

Bunyola ya tiene presupuestos para 2025. Y lo ha conseguido gracias a la abstención de los partidos de izquierda en la oposición: Esquerra Oberta de Bunyola (EOB) y el PSOE. El Partido Popular, que gobierna en minoría el Ajuntament de Bunyola, ha necesitado de esos cinco votos para sacar adelante unas cuentas que ascienden a 7,9 millones de euros —un 5,5 % más que en 2024— y que, en palabras del regidor de Hacienda, Joan Baos, «no están pensados para hacer grandes inversiones, sino para hacer frente al día a día del municipio».

La decisión de EOB y del PSOE de no bloquear el presupuesto no ha sido gratuita. Ambos partidos coincidieron en señalar que «estos no son los presupuestos que nosotros hubiéramos presentado», pero también justificaron su posición afirmando que su abstención responde «al bien de Bunyola».

EOB condicionó su abstención a la inclusión de una dotación de 30.000 euros para la renaturalización del patio del CEIP Mestre Colom, 50.000 euros para habilitar un parque infantil en la cubierta de Can Gual, un incremento del 15 % en las subvenciones deportivas y a las APIMA, y 8.000 euros para una nueva línea de subvenciones para el fomento de la cultura local. «Serían muchos más los cambios que haría EOB al documento de presupuestos, pero entendemos que con estas partidas ya se logran avances sustanciales que dan mucha más coherencia al documento y que van dirigidos a mejoras sociales muy necesarias en Bunyola», explicó su portavoz, Joan Luna.

Por su parte, el PSOE exigió como condiciones para su abstención que el Ajuntament se comprometa a negociar con el IBAVI la cesión del antiguo cuartel de la Guardia Civil para destinarlo a vivienda pública, especialmente para jóvenes; que se revise la situación laboral y salarial de los trabajadores municipales, prestando especial atención a la Policía Local, y que se actúe con urgencia para resolver las deficiencias en el suministro de agua. Los socialistas recordaron que, pese al acuerdo alcanzado en 2023 con ABAQUA para reforzar el abastecimiento en verano, todavía existen núcleos como Sa Coma que no están conectados a la red principal del pueblo. En este sentido, proponen instalar una tubería de interconexión que podría financiarse mediante subvenciones del Govern balear para la mejora de infraestructuras hídricas.

El pleno en el que se aprobaron las cuentas no estuvo exento de momentos de tensión. Uno de los más destacados lo protagonizó el portavoz de SOMAvi – El Pi, Miquel Ballester, al enfrentarse verbalmente a la alcaldesa, Marian Serralta, cuando esta le pidió que finalizara su intervención por haber agotado el tiempo asignado. «Le estoy pidiendo por favor que acabe por respeto a los otros grupos políticos», dijo Serralta. Ballester se negó tajantemente: «Seguiré leyendo, no se preocupe».

El principal reproche de SOMAvi – El Pi fue la reducción de la partida asignada a la Entidad Local Menor de Palmanyola, que pasa de los 800.000 euros asignados en 2024 —cuando aún formaban parte del equipo de gobierno— a poco más de 500.000 este año. Ballester acusó al equipo de gobierno de negligencia presupuestaria y criticó con dureza la actitud de la izquierda por permitir la aprobación de unas cuentas que calificó de injustas. «Una falta de respeto total y absoluta. Una falta de educación institucional. Y una muestra más de su manera de gobernar: excluyente, prepotente y cada vez más autoritaria», sentenció. Esta misma semana ya habían aparecido pancartas en Palmanyola con el mensaje «Bunyola roba», en referencia directa a esta cuestión.

Cabe destacar que decenas de vecinos se acercaron a ver el pleno, convocados tanto por los distintos partidos para mostrarles apoyo. Divididos en dos bandos, aplaudían o reían en función de la intervención de los regidores.

Finalmente, los presupuestos de 2025 quedaron aprobados gracias a la abstención de la izquierda y al voto de calidad de la alcaldesa, Marian Serralta, tras un empate a ocho votos. Vox y SOMAvi – El Pi votaron en contra. Mientras las tensiones políticas continúan marcando la agenda del consistorio, las cuentas municipales ya están aprobadas. Ahora queda por ver si el equipo de gobierno cumplirá los compromisos asumidos para lograrlo.