Cuatro entidades culturales de Marratxí se plantan contra PP y Vox y cancelan su programación

Las asociaciones socioculturales Enfangats, Festes des Figueral y Pladfesta anunciaron este martes, a través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales, la cancelación de toda su programación prevista para los próximos meses. Las tres entidades, con una sólida trayectoria en la organización de actos populares en el municipio, acusan al Ayuntamiento de Marratxí de imponerles «condiciones del todo inasumibles» que, aseguran, hacen imposible llevar a cabo sus eventos.

En su comunicado, las asociaciones denuncian la imposición de nuevas restricciones horarias, cambios en la ubicación de los actos —que tradicionalmente se celebraban en los mismos espacios del municipio—, así como la exigencia de estudios técnicos que consideran «más propios de festivales de música que de actividades populares».

«Se trata de toda una serie de requisitos que no podemos asumir, dadas las circunstancias que mencionamos: dinero que no tenemos ni queremos destinar a estos factores, espacios desaprovechados y plazos inviables», señalan. Ante estas condiciones, explican, no les queda más remedio que cancelar los actos previstos: «Nos vemos obligados a decidir conjuntamente la cancelación de los eventos programados».

Las asociaciones también recuerdan la función que cumplen dentro del municipio: «El objetivo del tejido asociativo es llegar allí donde la Administración no puede. Por eso, nos duelen todas estas trabas que nos pone el Ayuntamiento para que nuestros núcleos puedan disfrutar de la vida de pueblo que tanto nos gusta».