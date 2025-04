Problemas en el paraíso: La batalla legal de los antiguos trabajadores del Hotel Formentor

La empresa que compró el Hotel Formentor a finales de 2020, mantuvo durante tres años a la antigua plantilla en ERTE mientras reformaba y ampliaba el establecimiento, que durante la fase de obras acabó siendo objeto de una demolición y reconstrucción integral.

Prometió públicamente y a título privado a sus trabajadores que una vez finalizadas las obras pasarían a trabajar en el Four Seasons, el segundo de la cadena de gran lujo en España, pero buena parte de ellos se han visto relegados a los restaurantes y chiringuitos de playa. De los que sí entraron en el establecimiento, al menos cuatro han presentado demandas laborales y fuentes conocedoras del caso aseguran que se están preparando más.

Ya el año pasado parte de la antigua plantilla trabajó en los locales de la playa de Formentor, pero entonces el Four Seasons funcionaba solo a un 50 % de su capacidad, ya que no todas las habitaciones estaban finalizadas. Por eso -explican- confiaron en la «palabra» de la propiedad que siempre les dijo que este cambio de destino era temporal.

Las obras de construcción han continuado este invierno y el pasado mes de marzo, con el hotel ya terminado comenzaron a llamar a su personal, algunos de los trabajadores tienen una antigüedad de más de cuarenta años. La sorpresa ha sido mayúscula, cuando les han destinado de nuevo a los chiringuitos.

El comité de empresa mantiene un escrupuloso silencio y ha rechazado hacer declaraciones por el momento, pero algunos de los afectados han explicado a Ultima Hora que en el momento de la compra del hotel había 160 trabajadores den plantilla de los que ahora quedan unos 60. La mayoría han pedido excedencias o bajas voluntarias.

Los restaurantes Playa Mar, la Vereda y El Espigó, todos ellos situados en la playa, siguieron abriendo durante la temporada alta turística mientras se realizaban obras en el complejo principal. «Nos prometieron que cuando el hotel abriera definitivamente todos formaríamos parte de su plantilla y de hecho hasta hace unas semanas en nuestro llamamiento a trabajar como fijos discontinuos ponía Hotel Formentor. Ahora nos encontramos con que no nos quieren. Estamos perdiendo dinero y nos sentimos menospreciados, no es lo mismo trabajar en un chiringuito que en un hotel cinco estrellas», explica una de las personas afectadas.

Aunque la empresa les mantiene la antigüedad y el sueldo, los fijos discontinuos se incorporaron antes en el hotel que en la playa. Teniendo en cuenta que la temporada alta en los chiringuitos es más corta que en el Four Seasons, denuncian que se ven reducidos sus ingresos anuales y su tiempo de cotización en un mes y medio anual.

Desde el inicio del Expediente de Regulación de Empleo en el año 2021 los empleados del Hotel Formentor han sido informados escrupulosamente de todo el proceso de reforma que se alargó más de lo previsto, entre otras cuestiones porque lo que empezó como una reforma integral acabó derivando en una demolición integral. El Ajuntament de Pollença ha sancionado a la propiedad por la realización de obras sin licencia y por no ajustarse a lo establecido en las autorizaciones. La última multa supera los 5 millones de euros.

El compromiso de los nuevos dueños con los empleados fue firme hasta el año pasado. Los viejos trabajadores incluso realizaron visitas guiadas a las obras donde les explicaban detalladamente los cambios del proyecto y cómo quedaría el Four Seasons en el que teóricamente trabajarían al concluir la reconstrucción. Todo se torció el pasado verano cuando 13 de los antiguos empleados comenzaron a trabajar en el establecimiento hotelero, el más lujoso de Mallorca. Ocho de ellos reclamaron sus derechos adquiridos y hubo un reguero de bajas y denuncias ante a negativa de la propiedad a aceptar sus peticiones.

Exigían que se respetaran sus condiciones laborales anteriores a la venta, principalmente turnos y horarios, pero la política de la nueva propiedad es de rotación igualitaria de sus empleados. Ni siquiera los que tienen adaptaciones por problemas de salud o para la conciliación laboral consiguieron que la propiedad accediera a sus peticiones. Por eso, buena parte de ellos demandaron a Emin Capital o a Four Seasons. Algunos les han demandado a los dos.

Los que se habían quedado «temporalmente» en los chiringuitos de playa fueron llamados uno a uno para entrevistarse con la nueva dirección, que les preguntó por cuestiones como su disponibilidad. «Pensamos que ahora nos han dejado en la playa como castigo por esos compañeros que reclamaron derechos laborales y derechos adquiridos», dicen.

Se quejan de que Emin les ha «engañado» y «degradado profesionalmente». Todos han trabajado anteriormente en el hotel Formentor, ya sea como camareras de piso, en el economato, en mantenimiento, jardinería, en la recepción en los restaurantes, en administración... Algunos de los afectados aún recuerdan los momentos históricos que vivieron en uno de los establecimientos más emblemáticos de Mallorca.

El edificio original se construyó en el año 1929 y por él han pasado personajes ilustres como John Waye, Charles Chaplin, Peter Ustinov, Audrey Hepburn, Wiston Churchill o el Dalai Lama.

Los afectados miran con recelo las nuevas contrataciones del personal que seguirá atendiendo a figuras de gran relevancia mundial. «Si nuestro perfil no encaja para el puesto algunos estamos dispuestos a negociar y bajar o subir de categoría. Prometieron formación y no se ha hecho nada con nosotros, pero a los nuevos sí que les están formando», lamentan.

El Hotel Four Seasons Formentor asegura no tener constancia de ninguna demanda o denuncia por parte de sus trabajadores. Respecto a la ubicación de los empleados más antiguos fuera del hotel, en los chiringuitos de playa, afirma: «Esos restaurantes no están gestionados por nosotros y desconocemos el movimiento de personal entre los restaurantes de la playa».

Emin Capital, fondo que compró Inmobiliaria Formentor, propietaria del hotel y de los chiringuitos ha rehusado hacer declaraciones sobre la situación.