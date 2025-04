Arrels Marines denuncia al Hotel Formentor por sus excursiones en todoterreno a Cala Murta

La asociación Arrels Marines ha denunciado este miércoles ante las direcciones generales de Costas y de Medio Natural y ante el Ajuntament de Pollença a un hotel que ofrece excursiones en vehículos todoterreno a cala Murta porque si confirman que se están llevando a cabo suponen que se ha incumplido la ley.

La entidad ha registrado escritos ante dicho departamento del Govern y el consistorio, pidiendo que aclaren los hechos relacionados con las posibles excursiones en todoterreno desde el hotel situado en Formentor, el Four Seasons Resort Mallorca, hasta el espacio natural protegido de cala Murta, y que abran expedientes sancionadores si corresponde, ha detallado en un comunicado. La denuncia se basa en anuncios publicados el 30 de marzo en varios perfiles de las redes sociales, incluido el perfil oficial de dicho hotel, con imágenes de un todoterreno en cala Murta, estacionado sobre la playa, en la misma orilla del mar.

Según las publicaciones, el vehículo transportaba a clientes del hotel Four Seasons Resort Mallorca en Formentor para realizar un pic-nic en la playa, en una «experiencia» comercializada por este hotel, «que es el único que tiene acceso en vehículo» a este lugar después de recorrer 15 minutos circulando por caminos «fuera de la carretera» (off the road), según el texto de los anuncios. Arrels Marines ha recordado que cala Murta es una zona de grandes valores ecológicos que cuenta con varias figuras de protección que impiden este tipo de actividades o, según los casos, están reguladas y necesitan autorización previa. La circulación de vehículos con motor por terrenos forestales o la circulación y estacionamiento en el dominio público marítimo-terrestre resulta incompatible con la preservación de este espacio natural y los objetivos establecidos en las diversas normativas de no alterar la flora y fauna.

La entidad recalca que este paraje forma parte de la Red Natura 2000, como parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa Brava de Tramuntana; sus aguas están incluidas en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las bahías de Pollença y Alcúdia; y además forma parte del espacio natural protegido Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. También es un Área Natural de Especial Interés (ANEI) de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales de Baleares. Arrels Marines añade que, en cualquier caso, la Ley de Costas prohíbe el estacionamiento y la circulación por la playa.

Asimismo, la actividad descrita en las citadas imágenes, requeriría de autorización del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. Por todo ello, Arrels Marines ha solicitado a las direcciones generales de Costas y de Medio Natural, de las Conselleria del Mar y de Agricultura, respectivamente, y al ayuntamiento, que abran un expediente para esclarecer de qué autorizaciones disponía el hotel Four Seasons Resort Mallorca en Formentor para realizar estas excursiones. También piden que se abra un expediente sancionador por circular y estacionar en la playa, algo que muestran las fotos, y que se adopten las medidas oportunas para evitar que se repitan hechos como el descrito.