Ultimátum del juez: o se derriba una parte del CEIP Urbanizaciones o no se inician las clases el próximo curso

Cuenta atrás para la demolición parcial del CEIP Urbanizaciones de Puig de Ros, en Llucmajor. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJ) ha ordenado que el próximo 31 de octubre debe estar ejecutada la sentencia que obliga al Ajuntament al derribo de una parte del centro educativo para restablecer la legalidad urbanística, tras años de litigios. Además, advierte que de no ejecutare la sentencia a tiempo, el colegio no podrá empezar las clases, lo que pone en riesgo el inicio del próximo curso escolar. La medida afecta a espacios destacados del centro como el comedor, la cocina o la biblioteca.

La sentencia, del 15 de marzo de este año, recoge la falta de cumplimiento del consistorio de la orden anterior, en la que se establecía que la demolición debía ser efectiva este mismo mes de marzo. Tras este incumplimiento, el Ajuntament presentó una nueva calendarización, que ha sido aceptada por el juez. Sin embargo, en la sentencia reconoce que «se ha tolerado la ilegalidad en atención al interés público educativo» aunque se matiza que «la incapacidad de las administraciones para restablecer el orden jurídico no ofrece garantías de cumplimiento», por lo que establece, además de multas coercitivas, la prohibición de iniciar las clases hasta que se haya terminado la reforma.

En la sentencia se responsabiliza de forma directa al Ajuntament y de forma corresponsable al IBISEC, órgano del Govern.

El Ajuntament ya ha sacado estas obras a licitación por un importe de 1,2 millones de euros y prevé que el derribo pueda estar completo a mediados del mes de septiembre.

Aunque la primera sentencia sobre el tema llegó en 2015, y se ratificó hasta en otras 3 ocasiones, no ha sido hasta ahora que se ha incluido en la sentencia la paralización de las clases.

La construcción de este colegio público lleva en los tribunales más de 15 años después de que varios vecinos de la zona denunciaran que el edificio no cumplía con la legalidad urbanística del municipio al no respetarse el retranqueo de 4 metros obligado para las edificaciones de la urbanización.

En el 2020 se intentó llegar a un acuerdo entre las partes para evitar el derribo, pero no se alcanzó. Por una parte, los vecinos pedían más vegetación y garantizar la zona verde en el espacio no construido «para paliar el impacto ambiental que ha causado este edificio». Sin embargo, el Ajuntament justificó su decisión asegurando que no podían renunciar al uso del terreno colindante al colegio (calificado como uso deportivo).

Ante esta última resolución, los mismos vecinos aseguran que «estaríamos encantados de retomar las negociaciones en un último intento de evitar el derribo, puesto que no beneficia a nadie y ya que hay un nuevo equipo de gobierno», sentencian.