Más autobuses para el verano: éstas son las nuevas frecuencias

Los usuarios del transporte público cuentan ya con nuevas frecuencias. El objetivo es adaptar el servicio a la demanda y dar respuesta al incremento de pasajeros en los últimos años que, en 2024, fue de un 20%. Desde este 1 de abril están en vigor los horarios de verano con el refuerzo de las líneas actuales y con el inicio de las siete líneas de temporada alta. Además entra en servicio la línea del aeropuerto con la zona de Campos (A51), con lo que todo el servicio del Aerotib está ya operativo y se mantendrá durante todo el año.Tras la modificación de los contratos de las tres concesiones de bus se ha podido ampliar la flota de autobuses y la oferta de todas las líneas desde varios municipios hasta el aeropuerto.

Desde hoy en la Serra de Tramuntana retoman el servicio las líneas 231 Port de Sóller - Alcúdia y 131, que une Banyalbufar y Estellencs con Andratx y la zona costera de Calvià. En la costa de Llevant, empiezan a operar las líneas de Cala Rajada que prestan servicio en Sa Font de Sa Cala (423) y Porto Cristo (424) y, en la costa de Migjorn, la línea de Cala Pi - Palma (505). Está previsto que a mediados de abril y principios de mayo ya empiecen de nuevo las líneas de Cala Mesquida (422), Cala Bona (425), Cala Mendia (427), Cala d'Or (428) y Cala Mondragó (521).

La línea 401, que conecta la costa de Llevant con Manacor, Vilafranca, Montuïri, Algaida y Palma, retoma el horario de verano y este año incorpora un vehículo más a la línea que permite añadir más expediciones. De este modo, en las horas punta la frecuencia se reduce y pasa a ser de 25 minutos.

En la zona Norte, ya está en marcha las líneas 324 Can Picafort – Alcúdia y la 325 Alcúdia – Cala Rajada. La línea que conecta Sa Pobla con la bahía de Alcúdia (315) este año ha avanzado el inicio del servicio respecto del año pasado y ya está en funcionamiento desde el día 1 de marzo. Está previsto reforzar más el servicio de la bahía de Alcúdia con el inicio a partir de mayo de las líneas 323 Alcúdia – Alcanada y 334 Alcúdia – Formentor, esta última ampliará su recorrido hasta el faro de Formentor a partir del día 1 de junio.

Además, en esta zona incrementa también el servicio de la línea 302 Can Picafort – Palma con el nuevo horario de verano que añade, respecto del año pasado, dos nuevas expediciones en la franja horaria de primera hora de la mañana y una nueva salida desde Palma. De este modo, entre las 5.39 h y las 8.00 h se contará con seis salidas desde Inca y dos desde Palma en sentido Can Picafort. Este incremento se suma a la mejora que ya tuvo esta línea con la incorporación a principios de marzo de dos servicios a primera hora de la mañana y dos a última hora en el tramo Inca – Can Picafort. Esta línea cuenta a partir de abril con una frecuencia de paso de 20 minutos por sentido en las horas punta y servicio desde las 5.39 h desde Inca hasta las 0.05 h desde Can Picafort para favorecer la movilidad de los trabajadores de hostelería y restauración tanto a primera como a última hora del día.

En la zona de la bahía de Pollença, la línea 301 Port de Pollença – Palma incrementa el servicio añadiendo tres trayectos en sentido Palma y cuatro en sentido Port de Pollença respecto al horario del año pasado. Además, los dos servicios de primera hora de la mañana que durante el invierno solo circulan de lunes a viernes, ahora lo harán durante toda la semana. La línea 321, de Cala Sant Vicenç, y la línea 322, que une Pollença con el Port d'Alcúdia, recuperan los horarios de la temporada pasada y los refuerzan con la incorporación de nuevos servicios.

A partir del mes de junio, empezarán a operar las nuevas líneas exprés Cala Rajada – Palma y Cala d'Or – Palma, de forma que se ofrecerán trayectos semidirectos a los usuarios de estos núcleos. Estos nuevos servicios permitirán reducir el tiempo de trayecto actual para ir hasta Palma, puesto que no será necesario realizar transbordo entre líneas. Este año las dos líneas empezarán el mes de junio, pero a partir del año próximo estas líneas operarán durante todo el periodo de abril a octubre.

Este día 1 de abril se retoma el servicio de la línea que une Campos con el aeropuerto. También la A-11 que conecta las principales localidades costeras de Calvià con el aeropuerto ha ampliado su recorrido con tres nuevas paradas y más expediciones.