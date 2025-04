El Hotel Formentor no tiene permiso para realizar las polémicas excursiones en todoterreno a Cala Murta

El hotel Four Seasons Formentor no dispone de permiso para realizar las polémicas excursiones en todoterrenos 4x4 a Cala Murta (Pollença). Así lo han confirmado desde la Fundación Rotger Villalonga, que es la propietaria del camino de acceso a la playa. A través de su gerente, Joan Comas, la fundación se ha desvinculado totalmente y niegan haber permitido dicha actividad: «Queremos que quede claro que no tenemos nada que ver y que en ningún caso hemos dado permiso a nadie para que utilice el camino en esos términos, ni mucho menos para que coloque un 4x4 a pie de playa», destacó con cierta indignación.

De hecho, Comas aseguró que al ver la foto se sorprendió mucho: «El coche está casi encima del mar». Eso sí, Comas reconoció que hay un camino interno que conecta la finca de Formentor con Cala Murta, aunque mantuvo que ellos no han dado permiso para su uso hasta la playa, que solo tiene derecho de paso andando al ser un camino privado de uso público. Comas aseguró que paralizarán la actividad si se vuelve a repetir y confirmó que desde el Four Seasons le habían pedido disculpas y habían retirado la publicación de sus redes sociales. Noticias relacionadas Polémica en Pollença: el Hotel Formentor ofrece excursiones en 4x4 a una cala protegida Lo más curioso es que aunque la actividad ha indignado a la plataforma ciudadana SOS Residents y también a la Fundació Rotger Villalonga, está permitida en el Plan d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) que riga la zona afectada. Precisamente, la Dirección General de Medi Natural ha descartado que la actividad incumpla la normativa ya que la zona permite actividades recreativas y el acceso en 4x4 sería legal. Eso sí, destacan que se tiene que contar con el permiso de la propiedad que, de momento, no tienen. Por su parte, el Ajuntament de Pollença también actuó al recibir la imagen de los hechos avisando al agente de medio ambiente asignado. Sin embargo, la Dirección General ha reiterado que no pueden intervenir ya que la actividad se ajusta a lo permitido por el PORN, y cualquier posible infracción relacionada con la playa es competencia de Costas.