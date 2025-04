Los huesos humanos hallados en las obras de la 'escoleta' de Pollença serán exhumados y trasladados al cementerio

Los huesos humanos hallados en las obras de construcción de la escoleta municipal de 0 a 3 años de Pollença serán exhumados y trasladados a un espacio adecuado en el cementerio nuevo de la localidad. Así lo confirma la Dirección Insular de Patrimonio, después de que este lunes Ultima Hora adelantara la noticia del hallazgo de los restos.

El alcalde de Pollença, Martí March, ha explicado que «nada más tener conocimiento del hallazgo» el Ajuntament comunicó los hechos al Consell de Mallorca. Además ha contratado los servicios de una arqueóloga para que las obras continúen bajo su supervisión técnica.

Jaume Cardell, técnico de Patrimoni del Consell, se desplazó el pasado miércoles a Pollença para revisar de primera mano los terrenos en los que han aparecido los restos humanos. «Parece que las piezas están muy fragmentadas, pero una vez exhumadas, se estudiará su género, su edad y si presentan patologías evidentes», dicen fuentes de la institución insular.

En el siglo XIX había un antiguo cementerio en la zona en la que se construye el nuevo centro educativo, por lo que la principal hipótesis que manejan los expertos es que, aunque en teoría este fue vaciado y sus restos trasladados al nuevo camposanto, algunos de los huesos quedaron en su ubicación original.

«Si no hay elementos de suficiente relevancia, la idea es exhumarlos ahora y depositarlos en un espacio adecuado en el nuevo cementerio», han explicado tanto el alcalde como el departamento de Patrimonio.

Una vez se complete la exhumación de los huesos, la empresa adjudicataria de las obras de construcción de la escoleta pública podrá proseguir con los trabajos tal y como estaban previstos, con el objetivo de que el centro infantil de 0 a 3 años pueda entrar en funcionamiento en el curso 2026/2027.

El nuevo edificio, situado en el Camí del Cementeri, tendrá una superficie de 576,58 meros cuadrados y una capacidad máxima de 74 alumnos. «No creo que el hallazgo de los huesos afecte demasiado a los plazos de construcción o al presupuesto», dice Martí March.

Esta no es la primera vez que unas obras municipales hacen aflorar los restos de un cementerio en el municipio, pero a diferencia de los que ocurrió con las obras de la Pescateria en la Plaça Major, esta vez los terrenos no están en el ámbito de protección de ningún yacimiento documentado anteriormente por lo que el control arqueológico no era obligatorio.