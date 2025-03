Margers de Mallorca, cuando ‘picar piedra’ significa tradición y cultura

La expresión «picar piedra» no tiene una connotación negativa cuando hace referencia al trabajo de marger, un oficio artesanal ligado intrínsecamente al paisaje de las montañas de Mallora y de las zonas rurales de la isla. Con el objetivo de que este saber ancestral y esta profesión no desaparezcan, el Consell de Mallorca ha formado a 55 alumnos en las técnica artesanal de construcción de la pedra en sec, dando continuidad a un oficio tan vinculado al patrimonio de la Isla y en especial, de la Serra de Tramuntana. No hay que olvidar que las espectaculares construcciones en piedra que permitieron convertir el agreste territorio montañoso en un lugar productivo en la sociedad rural preturística forman parte de la declaracicón de la Serra de Tramuntana como Patrimonio inmaterial de la Humanidad.

La oferta de talleres y cursos teórico-prácticos que impulsa el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell permite a los alumnos adquirir conceptos básicos y competencias para la construcción de pedra en sec. Un papel esencial lo desempeña la Escuela de Margers, situada en la finca pública de Raixa (Bunyola). Allí se desarrollaron dos cursos de especialización a lo largo de 2024, con la participación de 24 alumnos. Además, otras 9 personas aprendieron esta técnica en el centro de formación del refugio de So n’Amer (Escorca). Alumnos de un curso de 'margers' ante un 'marge', las espectaculares paredes de piedra típicas de Mallorca. Otra herramienta para la preservación de este patrimonio es la Unidad de Piedra en Seco, que promueve el aprendizaje del oficio de marger con cursos de iniciación que se imparten durante cuatro fines de semana. En 2024 participaron 22 personas en dos formaciones de nivel básico en Raixa y en la finca pública de Galatzó, en Calvià. El objetivo es fomentar que las nuevas generaciones puedan perpetuar esta técnica que se aplica en la construcción y rehabilitación de muros de contención, paredes pavimentos, empedrados y otro tipo de edificaciones tradicionales. Asimismo, el conseller insular de Medi Ambient, Pedro Bestard, destaca que "apoyar institucionalmente este tipo de formación permite la continuidad de este oficio tan arraigado a nuestra cultura y, a su vez, asegurarnos mano de obra cualificada para la construcción de piedrra en seco, que cuenta con tantos años de historia en Mallorca".