Esplet saldrá a la venta y los socios en activo planean la transición a una empresa moderna

La junta rectora de la Sociedad Agraria de Transformación Esplet ha convocado una junta de socios para el 2 de abril en la que se tratará la liquidación y venta de este portal exportador de patata que se constituyó en 1993 en sa Pobla para hacer frente a la crisis de la Cooperativa Agícola Poblense.

El gerente de Esplet SAT, Joan Company, explica que «la situación actual de la sociedad se resume en que somos 49 socios y solo nueve están operativos y tiran del carro». Por esta razón, «hemos decidido convocar una asamblea general de asociados el próximo miércoles para acordar la liquidación de la sociedad agraria y ponerla a la venta, a la espera de que salga un comprador». Desde Esplet dan a entender que «no es una decisión cortoplacista y, de hecho, este mismo viernes hemos comenzado la campaña de exportación de la patata y no descartamos que la de 2026 también la hagamos». Company resalta que «Esplet se acerca a los 32 años de existencia. Cuando nació la mayoría de socios se encontraba en su plenitud laboral y ahora ya están jubilados».

Con la venta se liquidarían las posibles deudas, se resolverían las situaciones contractuales y se repartirían los beneficios entre todos los socios, estén o no en activo. Cabe recordar que el Govern poseía una parte de la entidad agraria, pero a finales de la anterior legislatura vendió su participación, liberando así a la sociedad de cualquier atadura con las instituciones y facilitando este proceso de liquidación. En Sa Pobla disponen de la sede principal, ubicada en la carretera de Inca, con varias naves exteriores así como de una zona de cultivo. Los socios mantienen numerosos sementers de patatas repartidos en varios puntos del término municipal.

El siguiente paso, según explica el gerente de Esplet, «será la puesta en marcha de un nuevo proyecto por parte de los socios en activo que se adapte a la realidad agrícola actual». Company subraya que «no nos podemos quedar con lo que ahora tenemos y por eso apostamos por la liquidación. Lo hacemos ahora para anticiparnos a un problema que se encontrarán todas las entidades agrarias que no sepan o no quieran amoldarse a las exigencias del mercado y de las normativas locales y europeas». Esta «transición hacia una empresa moderna» será, según Joan Company, «una apuesta por una cultura de trabajo y una organización nuevas, que ahora mismo no podemos desarrollar en el modo que funciona esta sociedad agraria».

Esplet, que comercializa las patatas en Mallorca bajo la marca Patata Bona, exporta a países como Inglaterra, Alemania, Polonia y países nórdicos. Colabora con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la UIB, el Govern y universidades internacionales.