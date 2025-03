Una regidora del PP tras la salida del PSOE del pleno de Calvià: «Esto es la menopausia»

Tensión en el pleno municipal de Calvià de este jueves. Los doce regidores socialistas han abandonado de forma momentánea el pleno tras una discusión con la formación local de Vox durante el debate de una moción de estos últimos. Una reacción que ha llevado a la portavoz popular, Isabel Bonet, a pronunciar unas «desafortunadas» palabras dirigidas a la portavoz socialista, Nati Francés, tras este abandono: «Esto es la menopausia».

Bonet dirigía estas palabras al oído del alcalde de la localidad, Juan Antonio Amengual, sin saber que el micro permanecía abierto.

Tras el receso provocado por la discusión con Vox, los socialistas volvían al pleno. Francés ha aprovechado el turno abierto de palabra para recriminar a Bonet su actuación. «Me parece patético un comentario así de un representante público, pero aún más que lo haga una mujer», ha empezado Francés. «Se puede hacer crítica política de todo, pero esto es una falta de respeto que habla de usted, no de mi», ha sentenciado.

Francés también ha recordado que «no es la menopausia lo que nos ha llevado a abandonar la Sala, es la indignación ante el comportamiento de su grupo que están de rodillas y vendidos ante sus socios de Vox».

La portavoz del PP reconoció las palabras y las calificó de «desafortunadas». Isabel Bonet ha pedido disculpas a la regidora y ha reconocido que «son palabras que no proceden aunque no se han dicho con el ánimo de insultar, puesto que para mi, la menopausia no es un tema que me tome a la ligera».

El conflicto ha surgido a raíz del debate de una moción de Vox en la que se condenaba el último ataque vandálico contra la sede de Vox Palma. La propuesta empezó con polémica puesto que desde el PSOE se posicionaron en contra al presentarse de urgencia y como declaración institucional. «No cumple los requisitos para ser una moción. ¿Qué votamos si no hay puntos de acuerdo?», matizó la socialista Nati Francés.

El secretario municipal justificó la propuesta, lo que llevó el regidor de Vox, Manuel Mas, a reírse de la portavoz socialista: «si tiene usted comprensión lectora, que no la tiene...». Palabras que provocaron el abandono de los regidores del PSOE.