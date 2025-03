Las primeras calesas eléctricas de España ya viajan rumbo a Mallorca

Tras dos años de tramitaciones, Alcúdia ha logrado convertirse en el primer municipio de España en incorporar las calesas eléctricas homologadas a su oferta turística en sustitución de los actuales carruajes de caballos.

Los nuevos vehículos, que han sido fabricados en la Comunidad Valenciana, ya están a punto de embarcar y viajar rumbo a Mallorca para ser presentados en un acto que el Ajuntament d’Alcúdia ha organizado para el jueves. Además de la autoridades y de los conductores que han decidido pasarse a las calesas eléctricas a raíz de las normativas cada vez más estrictas sobre el bienestar animal, participarán los responsables del concesionario que las ha fabricado a partir de un prototipo y que ha tenido un largo recorrido burocrático hasta ser homologados por la Dirección General de Tráfico. De lo contrario, las calesas no podrían circular por carretera, un servicio habitual para los turistas que quieren visitar otros núcleos vecinos al Port d'Alcúdia.

Los nuevos modelos eléctricos ya operarán en Alcúdia esta temporada turística, en la que convivirán con algunos carruajes de caballos, pues el Ajuntament d'Alcúdia no tiene previsto amortizar las concesiones de aquellos caleseros que no quieran hacer el cambio con el objetivo de recuperar sus licencias, sino que permitirá la convivencia de ambos sistemas. Así queda reflejado en el reglamento que el Ajuntament d’Alcúdia modificó la primavera de 2024 para permitir la incorporación de estos modelos eléctricos. Sin embargo, para aquellos que decidan hacer la transición, el cambio será irreversible y no podrán volver a los carruajes tirados por caballos.

Las nuevas calesas de Alcúdia tienen el diseño propio de un carruaje con seis plazas, cinco pasajeros y el conductor. Son de color blanco con asientos y ruedas en color rojo y no pueden llevar publicidad rotulada. La velocidad máxima a la que pueden circular es de 25 kilómetros por hora y solo podrán operar en el municipio de Alcúdia.

Hace un año, cuando se encargaron las nuevas calesas, el portavoz de los caleseros que trabajan en Alcúdia y Playas de Muro ya avanzó que el colectivo está muy satisfecho con la modificación de este reglamento y el impulso a las calesas eléctricas por parte del Ajuntament alcudienc. Pese a la importante inversión que tendrán que realizar, están a favor del cambio para ir acordes con la normativa de bienestar animal y dejar de recibir críticas e incluso insultos por usar animales para trabajar por parte de turistas y de colectivos animalistas.

Con esta llegada de las nuevas calesas, Alcúdia adelanta a Palma, que en 2022 fue escogida por el Gobierno estatal como ciudad para realizar un plan piloto de sustitución de los carruajes de caballos por vehículos eléctricos. También Muro tramita desde hace un año el cambio a vehículos eléctricos, pero este aún no ha culminado. En Málaga también hubo un intento reciente para incorporar modelos eléctricos pero los escogidos no estaban homologados y se prescindió de su uso.