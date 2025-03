Dos familias con menores siguen sin tener casa un mes después de la desokupación del Bellevue en Alcúdia

El lunes se cumplía un mes desde el traumático desalojo de un centenar de personas que vivían como okupas en un bloque de apartamentos del complejo turístico Bellevue, en el Port d’Alcúdia. También finalizaba la solución temporal que el Ajuntament d’Alcúdia ofreció entonces a la seis familias con hijos menores que consistía en costearles un mes de alojamiento en un hostal del municipio, mientras buscaban una vivienda.

De las seis familias que se acogieron entonces a esta ayuda a través de los Servicios Sociales de Alcúdia, dos seguían con un pie en la calle el martes al cierre de esta edición, al no haber sido capaces de encontrar un piso de alquiler por la falta de vivienda disponible y asequible en el municipio turístico. Se trata de dos familias procedentes de Colombia emparentadas entre ellas, una pareja con dos niños y una prima de él con otros dos niños.

Estas dos familias han pasado las dos últimas noches en el hostal con las maletas en la puerta, según explican con resignación. El Ajuntament d’Alcúdia insiste en que no puede ofrecer más ayuda de la realizada hasta ahora y que ha trasladado la situación de estas dos familias al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) para que les ofrezca una salida a corto plazo. «El Consell les ha ofrecido irse a un albergue a Palma en el que podrían estar todos juntos y han declinado la oferta debido a que los niños están escolarizados en Alcúdia», señalan fuentes municipales.

El Ajuntament d’Alcúdia estima en 3.000 euros por familia el coste del alojamiento en un hostal durante un mes que ofreció a las seis familias con menores que fueron desalojadas del complejo Bellevue el pasado 24 de febrero. Pasado ese plazo ha instado al IMAS a hacerse cargo de la situación.

Juan Carlos, el cabeza de familia, puntualiza que «estamos muy agradecidos de la ayuda que hemos recibido hasta ahora, pero lo que nos ofrecen para ir a Palma es una estancia de solo cuatro días y nos dicen que luego tomarán medidas más drásticas con los niños; mi hermana tiene trabajo en la hostelería en Can Picafort, y yo me incorporo el 1 de abril a un empleo en el Port d’Alcúdia, no es viable irnos a Palma, y menos cuando los niños van al colegio en Alcúdia», explica con resignación poco antes de la última noche que la familia tiene cubierta en el hostal. Este miércoles a las 9 horas tienen que abandonar sus habitaciones.

La situación de estas familias se complicó a finales de febrero, cuando una empresa de desokupas contratada por la propiedad del Bellevue se personó en los apartamentos ocupados y forzó su desalojo, entre acusaciones de abusos por parte de algunos de los okupas. Algunos de los antiguos moradores del bloque Neptuno II, ahora tapiado por la propiedad, son trabajadores de la hostelería con papeles y contrato de trabajo, algo que ya no es suficiente ante el drama de la falta de vivienda o de sus precios inalcanzables.