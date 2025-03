Los lectores lo tienen claro: Este es el pueblo de Mallorca en el que mejor se come

No es un secreto que uno de los atractivos más conocidos de Mallorca es su rica y variada gastronomía. Desde caldos y arroces como el arrós brut y las sopas mallorquinas hasta tapas y platos completos como el frit mallorquí y el tumbet, la isla tiene un menú completo con el que deleitarse. Sin embargo, no en toda la isla se cocina de la misma forma: cada pueblo tiene sus formas y locales que cocinan a su manera y que le dan su toque único a los platos tradicionales y más modernos. Para conocer en qué zona se come mejor de Mallorca, hemos consultado a los lectores y han dado una respuesta clara: Inca ha sido elegido como el pueblo con mejor comida de Mallorca.

Este pueblo, ubicado en el Pla de Mallorca y lugar de paso para múltiples conductores que atraviesan Mallorca, no solo destaca por sus impresionantes vistas a la Serra de Tramuntana, sino también por su oferta gastronómica. En ese sentido, en el ámbito de la repostería, se encuentra una de las panaderías más famosas de la isla: el Forn Sant Francesc. Con su perfecto equilibro de oferta tradicional y moderna, el establecimiento es famoso por su larga historia de más de cien años y por ganar en 2017 el premio a Mejor Ensaimada del Mundo. Además, en redes sociales se ha comvertido en un fenómeno viral con más de 370 mil seguidores en Instagram, donde enseñan el proceso de horneado de sus deliciosa bollería. En lo que compete al ámbito de los restaurantes, Inca es bien conocido por la cantidad de cellers tradicionales que se encuentran en el pueblo, destacando el Celler Ca’n Ripoll, el Celler Can Lau, y el Celler Can Marron. Estos establecimientos, muy típicos de la isla, se tratan de los lugares ideales para probar la cocina tradicional mallorquina con sus recetas originales, la mejor forma de experimentar los sabores mas auténticos de Mallorca. Siguiendo con el ranking hecho por nuestros lectores, el segundo puesto se trata de un empate técnico entre Alcudia y Sóller, dos pueblos muy cerca del mar que destacan por su oferta gastronómica de lujo más enfocada al producto del mar. La tercera posición la completa Pollença, un lugar ideal para comer lo mejor de Mallorca con unas vistas inmejorables.