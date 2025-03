Pollença rechaza el recurso del Hotel Formentor contra la moratoria urbanística

El pleno del Ajuntament de Pollença aprobará previsiblemente mañana la desestimación del recurso administrativo presentado por la propiedad del Hotel Formentor contra la moratoria urbanística aprobada en enero para esta zona.

Esta medida, vigente por un año, ha paralizado la concesión de nuevas licencias de construcción en Formentor, afectando directamente el proyecto de nueve chalets de lujo que la propiedad del hotel tenía previsto construir para ampliar su capacidad. A pesar de que los propietarios han advertido que podrían reclamar una indemnización si no pueden continuar con la construcción, el alcalde de Pollença, Martí March, ya había dejado claro que el consistorio no contempla compensaciones económicas.

Según el edil, la licencia presentada por los promotores no estaba completa, por lo que el Ajuntament se mostraba tranquilo y sin preocupación ante una posible indemnización, ya que consideraban que, de acuerdo con la normativa actual, los propietarios no tenían derecho a ella. March también había reiterado que la moratoria respondía a la necesidad de actualizar un planeamiento urbanístico obsoleto, vigente desde 1990, y que ya no se adaptaba a la realidad actual ni garantizaba una protección adecuada de este enclave de alto valor paisajístico y medioambiental.

En este sentido, afirmó que todo estaba sobre la mesa hasta que hubiera un nuevo planeamiento y dejó abierta la posibilidad de que la construcción de los chalets pudiera retomarse en el futuro si la nueva regulación lo permitía. Cabe recordar que la moratoria urbanística fue impulsada por el equipo de gobierno municipal (PSOE y Més) y aprobada en un pleno extraordinario celebrado en enero con mayoría absoluta y sin votos en contra, aunque con algunas abstenciones.