El Consell desmiente que esté proyectando un nuevo centro para menores migrantes en el Puig d'Inca

La Plataforma de Vecinos del Puig de Santa Magdalena, que se dio a conocer por su oposición a la conversión del polvorín militar de Inca en un centro de menores inmigrantes no acompañados (MENA), se ha reactivado ante la posibilidad de que se abra un centro de menores en una finca de propiedad privada del mismo entorno del Puig de Inca.

La plataforma ha señalado que «por conversaciones con trabajadores, técnicos y vecinos hemos averiguado que la administración tiene nuevamente enfilado el Puig de Santa Magdalena para la ubicación de un centro de acogida de menores inmigrantes». Sin embargo, el Consell de Mallorca ha negado categóricamente que tenga ninguna relación con este proyecto. «El IMAS no tiene en marcha ni tampoco en proyecto la creación en la zona de Inca de ningún centro ni para menores ni inmigrantes no acompañados ni para aquellos que tienen alguna medida de protección», ha señalado la adminstración insular.

La plataforma de vecinos del Puig de Santa Magdalena había manifestado, en un comunicado, su rechazo a esta nueva ubicación para un posible centro de menores migrantes en una finca del Puig de Santa Magdalena donde han visto movimiento de preparativos para una posible acogida y renovación de mobiliario. Las razones que esgrime la plataforma vecinal coinciden en su mayoría a las que señalaron en diciembre de 2024 para oponerse a la creación de un centro para este fin en el antiguo cuartel militar del polvorín. «Se encuentra en plena zona rústica a más de 3 kilómetros de un núcleo urbano y para acceder a la finca hay tramos de camino sin asfaltar por los que no pasaría, por ejemplo, un autobús o un camión de bomberos», señalan

Otras cuestiones que argumentan vecinos de la zona es que esta finca está alejada de centros educativos, lúdicos, médicos y asistenciales; que los caminos peatonales desde la finca hasta el núcleo urbano más cercano, la ciudad de Inca, carece de iluminación y aceras, con una distancia de casi 3 km que transcurren por una carretera estrecha sin arcén.

Además, señalan que la finca, que fue adquirida por una entidad religiosa hace unos años, tiene varios expedientes de infracción urbanística. El Ajuntament d'Inca ha confirmado este aspecto. La finca tiene una parte construida de forma ilegal, aunque no tiene sanciones pendientes porque el expediente ha prescrito. «Esto no significa que no se tenga que demoler la parte construida sin licencia», señalan fuentes municipales.

«Nuevamente quieren alejar a los menores de núcleos urbanos desoyendo así la Normativa Europea sobre las características de la ubicación que deben tener estos centros e ignorando el sentido común al pretender albergar estos menores alejados de la sociedad donde se pretenden integrar», apunta la Plataforma de Vecinos del Puig de Santa Magdalena, quienes añaden que «la intención de acoger a los menores en estas instalaciones obedece más a una venganza encubierta por haberles hecho desistir del antiguo cuartel del polvorín, que a una alternativa eficaz para el acogimiento e integración de los menores en nuestra sociedad». Sin embargo, el IMAS ha desmentido este extremo, a no tener ninguna relación con cualquier proyecto que se desarrolle en esta finca privada.

Los vecinos insisten en que «no es de recibo que sean los ciudadanos quienes tengan que denunciar las malas condiciones de las ubicaciones pretendidas. De esto, deberían darse cuenta quienes deciden dónde alojar a los menores inmigrantes». De tratarse de un centro de menores, cuestionan que ahora el proyecto sea viable, al haber trascendido su ubicación, como ya ocurrió con el anterior proyecto del polvorín, que levantó una polémica entre el Consell de Mallorca y el Ajuntament d’Inca. En esta ocasión, no es el caso.