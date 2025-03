Pablo Riera - Marsa: «En la bahía de Alcúdia, tenemos el gran desafío de la pérdida de arena de las playas»

Pablo Riera- Marsa representa la tercera generación familiar vinculada a Alcúdia y al sector hotelero, y la primera nacida en el municipio en el que su abuelo creó los primeros hoteles de la compañía. En 2022 fue elegido presidente de las asociaciones hoteleras de Alcúdia y Can Picafort, desde donde lidera una visión de la oferta turística centrada en la mejora de la calidad en servicios, infraestructuras y posicionamiento digital de un destino que ya sufre los efectos del cambio climático y de la actividad humana.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector hotelero en Alcúdia y Can Picafort?

—Algunos son comunes a Alcúdia, Can Picafort y Playas de Muro, como la pérdida de arena de las playas, un problema que viene de lejos y para el cual es urgente buscar soluciones. Otros desafíos son el cambio climático y la mejora de servicios e infraestructuras. En cuanto a la mejora de producto, Can Picafort está dando pasos mediante la adquisición de patrimonio para reforzar la oferta cultural. Alcúdia, pese a estar más definidas las líneas de producto que tiene, necesita dar un empujón al proyecto Restauralcudia para regenenar el estado natural del Estany dels Ponts (lago Esperanza); esto conlleva la definición de un plan de usos, con la definición de un canal de regatas y la construcción de un centro de alto rendimiento donde alojar a estos piragüistas y que, a su vez, sea la base de la Federación Balear de Piragüismo. Con estas infraestructuras, sumado a la oferta hotelera de Alcúdia, sería el mejor campo de entreno y de competición de piragüismo de toda Europa.

¿Qué soluciones estudian ante la pérdida de arena de las playas?

—Hay proyectos en otras zonas del litoral de Mallorca con el mismo problema, como Cala Millor, donde se está ejecutando el proyecto europeo Life Adapt, con una base científica y de participación muy amplia. Nosotros tenemos un «acuerdo de intenciones» para buscar la máxima participación de las distintas administraciones y de un equipo científico y técnico que lidere el estudio de las soluciones posibles. Una vez que tengamos firmado un protocolo, queremos que se unan todas las entidades científicas y políticas relacionadas con la gestión de la bahía.

«Can Picafort da pasos para mejorar como destino con su oferta cultural y adquisición de patrimonio»

¿Cuál es el perfil del turista que visita Alcúdia y Can Picafort?

—En el caso de Alcúdia es un perfil predominantemente familiar distribuido entre alemanes, británicos y escandinavos. En Can Picafort principalmente son adultos de más edad y de nacionalidad alemana. Gracias a eventos deportivos de alto nivel, como el Ironman, la oferta hotelera se ha adaptado a este tipo clientes, construyendo spas, cuartos para las bicicletas y piscinas para los triatletas. La promoción de eventos deportivos ha permitido la desestacionalización, convirtiéndonos en una de las zonas de Mallorca que arranca antes la temporada, a excepción de Palma.

Hablando del Ironman, ¿Qué opina de la la crisis en el área de Turismo de Alcúdia?

—No vamos a entrar a valorar cuestiones internas del equipo de gobierno municipal. No es nuestra función. La relación actual es de absoluta colaboración y estamos seguros que lo seguirá siendo en el futuro.

¿Qué peso tiene la colaboración con las administraciones públicas en el desarrollo del sector?

—Todo. No solo la colaboración público-privada, sino incluso la público-público. Hay proyectos que se retrasan o se estancan debido a enroques entre administraciones. La colaboración es fundamental. Un ejemplo actual es la elaboración de los planes estratégicos que los municipios turísticos deben tener por ley. En Can Picafort, en los últimos cinco años se ha seguido la hoja de ruta que marcaba este plan y ha funcionado muy bien. En el caso de Alcúdia, es papel mojado, no entra en temas de calado, pese a las muchas aportaciones que ha hecho la Asociación Hotelera.

«Alcúdia necesita un impulso a proyectos como Restauralcudia y el canal de regatas»

¿Qué opina la Asociación hotelera de los nuevos balnearios de la playa, que han sido polémicos?

—Llevamos una década pidiendo que se renovaran los balnearios, no olvidemos que es una playa urbana. El proyecto que se ha ejecutado estuvo en periodo de exposición pública, que era el momento de alegar, por tanto, entiendo que el Ajuntament d'Alcudia ha actuado correctamente. Es una mejora que por fin llega, aunque sea diez años tarde, y estamos esperanzados en poder iniciar la temporada turística con los balnearios abiertos para dar servicio a la playa.

Si pudieran escoger, ¿a qué destinaría la central de Alcanada?

—Pensamos que la central de Alcanada y su futuro tienen que estar dentro de los proyectos estratégicos de Alcúdia y es evidente que no lo está. Sería deseable que cuando finalice el largo proceso de descontaminación, ya hubiera un proyecto escogido para la reconversión de la central y que éste surja de un concurso de ideas y un proceso con la máxima participación, sea el que sea, el Alcúdia Tech Mar, una escuela de hotelería o de náutica, o el que se decida entre todos.