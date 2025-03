Bunyola rechaza retomar la limpieza y mantenimiento del Polígono de Ses Veles

El Pleno del Ajuntament de Bunyola ha rechazado una moción de SomAVI - El PI que instaba a retomar la limpieza y mantenimiento del Polígono de Ses Veles, un lugar afectado históricamente por vertidos ilegales, abandono y falta de mantenimiento.

Según la coalición, la situación del polígono había mejorado en los últimos años gracias a acciones como la retirada de escombros con el Consell y MAC Insular, la limpieza semanal municipal, la instalación de carteles disuasorios y la imposición de sanciones. No obstante, desde la salida de SomAVI - El PI del gobierno municipal, la acumulación de residuos ha vuelto a aumentar, aseguran.

La moción instaba al Ajunament a recuperar la limpieza semanal, reponer carteles disuasorios, establecer vigilancia y concienciar sobre las sanciones, además de solicitar la colaboración del Consell de Mallorca y una línea de subvenciones. La propuesta fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Esquerra Oberta, mientras que el Partido Socialista (PSOE) se abstuvo.

Según el portavoz Miquel Ballester «bajo la excusa de que esto es un ‘muerto’ que debería asumir el Consell, se ha rechazado nuestra propuesta porque no quieren gastar más dinero en ello, cuando, nos guste o no, el Ajuntament tiene la obligación de realizar este mantenimiento mientras el Consell no lo haga». Cabe recordar que el Polígono de Ses Veles se encuentra en un limbo administrativo: aunque pertenece a Bunyola, da servicio a toda la isla como centro de tratamiento de residuos.

Distintos gobiernos municipales han señalado que su mantenimiento es un coste excesivo para el Ajuntament, defendiendo que debería ser asumido por el Consell.