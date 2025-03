La propietaria de los perros de Llucmajor desmiente las denuncias del vecino

Tras la denuncia pública de un vecino de Llucmajor en la que apuntaba a las reiteradas molestias ocasionados por los perros de una de sus vecinas, la afectada, Teresa Raquel Da Silva, desmiente las acusaciones.

La propietaria de los animales contó a este periódico que «mis perros están muy bien cuidados» y matizó que «tras sus insistentes quejas a la Policía Local he recibido numerosas inspecciones, en ninguna se ha detectado ninguna irregularidad». Además, asegura que «he presentado siempre que se ha requerido la documentación de mis animales y se ha comprobado en más de una ocasión que no hay ningún tipo de problema y que no causan molestias».

Además, la vecina afectada reitera que «este vecino no tiene buena relación con ningún vecino». En este sentido, matiza que «he interpuesto denuncias en su contra puesto que estoy viviendo una situación de acoso que nada tiene que ver conmigo», cierra.

El conflicto vecinal se ha cerrado este miércoles con una nueva intervención policial a petición de la misma vecina.