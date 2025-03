La falta de relevo amenaza la salida del Pas de la Sang en la Setmana Santa de Pollença

La procesión de Semana Santa en Pollença se celebrará como cada año, pero el Pas de la Sang, una de las imágenes más emblemáticas de la Cofradía de la Sang, podría no salir en la procesión debido a la falta de relevo entre los costaleros. Así lo ha advertido la presidenta de las cofradías, Joana Far, quien ha señalado que, a no ser que se encuentren nuevos voluntarios, la imagen no podrá procesionar, tal como ocurrió el año pasado con la Puríssima, que por primera vez en la historia no salió por la misma razón.

Actualmente, cuentan con 14 voluntarios, pero necesitarían al menos 22 personas más para formar tres grupos de 12 costaleros, permitiendo así realizar los relevos necesarios durante el recorrido. «La dificultad no es extrema, pero hay que saber andar a paso militar», explica Far, quien también destaca que es imprescindible que las alturas de los voluntarios sean similares para garantizar el equilibrio de la imagen. «No se puede ir andando de cualquier manera, hay que seguir el toque del tambor», añade. La falta de participantes en las procesiones no es un problema exclusivo de Pollença, aunque la presidenta señala que el año pasado se observó un ligero repunte en el número de ‘xirineus’. Sin embargo, el relevo generacional sigue siendo insuficiente, y los antiguos costaleros, que ahora tienen entre 65 y 70 años, ya no pueden soportar el peso de la imagen como antes. «Es un esfuerzo físico considerable y, con la edad, cada vez se hace más difícil», reconoce Far. Desde la organización se ha intensificado la búsqueda de nuevos voluntarios en los últimos días, haciendo un llamamiento a la comunidad para que se implique en esta tradición y ayude a preservar esta tradición.