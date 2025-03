La propiedad de la finca Son Vanrell, ubicada en Sineu, ha desmentido que la posesión esté a la venta y ha atribuido la reaparición del anuncio en portales inmobiliarios a un error de actualización. Según han confirmado fuentes de Avícola Son Perot, la inmobiliaria responsable ha publicado de manera errónea un anuncio de venta que en realidad data de 2017. "No está a la venta y no sabemos si lo estará o no en un futuro", han asegurado desde la propiedad.

Avícola Son Perot ha expresado su malestar por la situación y ha solicitado a la inmobiliaria la retirada del anuncio, lo que ya se ha llevado a cabo. Esta rectificación llega tras la sorpresa que generó la aparición del anuncio en varios portales, donde se ofrecía la finca por 4,5 millones de euros. La información inicial sugería que la empresa había decidido desprenderse de la propiedad tras la cancelación definitiva de sus proyectos de macrogranja, primero de gallinas y posteriormente de cerdos. No obstante, la empresa aclara que no ha tomado ninguna decisión respecto a una posible venta. Son Vanrell es una de las posesiones históricas de Mallorca y cuenta con una extensión de 178,5 hectáreas. Su construcción data de 1890 y dispone de 30 habitaciones, de las cuales 15 son dormitorios. Su arquitectura tradicional mallorquina y sus terrenos protegidos la convierten en una propiedad singular en el centro de la isla.