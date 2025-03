El debate sobre como plantear el 8M y la lucha feminista ha encendido las redes sociales y ha sacado a relucir antiguas desavenencias dentro de la agrupación socialista de Calvià.

El detonante ha sido un post realizado por el que fue teniente alcalde de Urbanismo del PSOE, Marcos Pecos, criticando duramente a la actual portavoz socialista, Nati Francés, sobre su intervención el viernes en Ràdio Calvià en motivo del 8M. «Estoy harto, hartísimo de recibir lecciones de comportamiento de personas que con pañuelo morado, van dando lecciones de feminismo a todo lo que se mueve», refiriéndose así a Nati Francés.

La portavoz socialista participó en la tertulia radiofónica junto al alcalde Juan Antonio Amengual (PP) y Manuel Mas (Vox). «Nati, para demostrar que no existe igualdad, ha querido enseñarnos a los padres, que para ser corresponsables, feministas y buenas personas, debemos asumir al 50% las mismas tareas que deben asumir las madres de nuestros hijos desde el minuto 1. Lo ha hecho con la agresividad y soberbia que deben arropar los mensajes normalmente dirigidos a VOX, porque ellos quizás se lo merezcan en este asunto, pero no lo merecemos los padres», argumentó.

Los comentarios a su publicación no se han hecho esperar e inclusos han intervenido dos regidores del PSOE, Jabo Martínez y Juan Recasens. «No salgo de mi asombro y de la vergüenza que me produce esta publicación. Una persona que milita en un partido le haga daño al proyecto con este tipo de publicaciones (no es la primera)», lamentó Recasens mientras Pecos le respondía al cabo de una hora recordándole que «no milito en la agrupación socialista de Calvià por motivos que ahora no vienen al caso y por lo tanto, las obligaciones para con esa agrupación terminaron el día que causé baja».

Jabo Martínez también replica al exregidor recordándole que «lo que más me rechina, es la comparación del discurso político de Nati en radio, con vehemencia y cargado de mensaje político, con lo fatuo, burdo e hiriente para las causas sociales del discurso político de la derecha y la extrema derecha».

Cabe recordar que en 2023 ni Marcos Pecos ni Marc López ni Eva Serra estuvieron en las listas electorales socialistas.