La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP) ha convocado a todos los grupos municipales para dar cuenta de los motivos que la llevaron a destituir a Juan Antonio Mateu (Vox) como titular del área de Turismo, el pasado 19 de febrero. Tal y como reclamaban los partidos de la oposición con representación en el -Ajuntament d'Alcúdia (PSOE, el Pi, Podemos y Més), Linares dará explicaciones sobre las facturas cargadas a las arcas municipales por el concejal de Vox, y que según la alcaldesa, «no se ajustan a nuestros estándares de ética».

Otra de las razones con las que justificó la destitución en su día fue «una clara incompetencia en la gestión del pago de la factura del patrocinio del Ironman, que asciende a 254.000 euros y ha sido imputada al remanente». Tras formalizar la destitución del concejal de Vox, la alcaldesa señaló que «la gestión del área de Turismo deja mucho que desear; hemos encontrado facturas que no se ajustan a nuetros estándares éticos y se ha evidenciado una clara incompetencia en la gestión del pago de la factura del Ironman». A estas irregularidades, según Linares, «se suma la mala relación que ha mantenido con algunas entidades del sector, obstaculizando gravemente el desarrollo de proyectos turísticos».

La respuesta de Juan Antoni Mateu no se hizo esperar. Mediante un comunicado atribuido al grupo municipal de Vox pero no confirmado por éste, el exregidor de Turismo aseguró que algunos de los gastos que se le critican se produjeron en situaciones representación del municipio como cargos públicos en las que también participaba la alcaldesa. Fuentes cercanas a la investigación que lleva a cabo el propio Ajuntament apuntan a facturas de taxis y de cenas en restaurantes de la Isla que podrían superar los 18.000 euros. «En dos años, solo he compartido 6 viajes de los 12 que ha hecho el concejal Mateu y puedo asegurar que jamás he coincidido con él en taxis ni en restaurantes en Mallorca», aseguró la alcaldesa en aquel momento.

La destitución del concejal de Vox como delegado de Turismo se produjo el 19 de febrero pero Juan Antonio Mateu sigue formando parte del equipo de gobierno PP- Vox -UxA, aunque sin áreas a su cargo y sin las retribuciones de un 75% de dedicación que percibía por su gestión.