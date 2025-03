El El 8-M és una data assenyalada en el calendari per a tots aquells ajuntaments que reivindiquen el paper de la dona i la igualtat real. En aquest espai, Manacor hi té un paper clau. Carme Gomila és la delegada d’Igualtat de l’Ajuntament i ens explica els detalls més destacats del programa que han preparat per a reivindicar aquest dia. «Hem normalitzat aquesta celebració i l’hem convertida en un segell propi», matisa Gomila.

Enguany un dels actes més destacats del programa serà l’Embranzida. Una transformació de la ja tradicional Fira de les Dones que «cerca fer un salt qualitatiu i anar una mica més enllà». L’Embranzida pretén ser un acte obert i per a tothom amb tallers, concerts, mercadet i molt més. «Durarà tot un cap de setmana i tal com el seu nom indica serà un esdeveniment amb força, contundència i que aportarà aire fresc», assegura la regidora.

Per altra banda, Gomila reconeix que s’ha fet molta feina i des de fa molt de temps amb aquest programa on «s’ha escoltat a totes les entitats per fer un programa pensat i creat amb i per a la gent de Manacor».

A més de l’Embranzida, aquests dies també es duran a terme altres activitats complementàries com el que es farà demà a la plaça de les perleres on es ret homenatge a un col·lectiu de dones destacat.

«També es du a terme un simulacre de manifestació organitzat per l’IES Manacor on es representà una vaga de perleres que tingué lloc a la ciutat fa més de 125 anys o la col·locació d’una placa en la casa natal de l’activista Antònia Matamalas», explica Gomila.

Entre els objectius de la seva àrea per aquest 2025 hi són la constitució del Consell Municipal d’Igualtat, «que esperem poder tenir enllestit abans de l’estiu», treball per a la igualtat en centres educatius i espais d’oci o la creació d’una Taula contra les Violències Masclistes.

«És important continuar reivindicant el 8 de març perquè, malgrat els avanços que hi ha hagut, les dones encara vivim en desavantatge en molts àmbits. Reivindicar el 8M és reivindicar el dret a viure vides lliures i plenes».