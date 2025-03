Manacor teje por la igualdad. Los alumnos del IES han representado un montaje bajo el título "Dones que trenquen fils, dones que fan camí" enmarcado en los actos del 8-M organizados por el Col·lectiu Dones de Llevant. En una concentración, en la entrada del instituto, han rendido homenaje a todas aquellas mujeres perleras, cordadores de cadires, diseñadoras de moda, planchadoras, modistas... con el objetivo de poner en valor su trabajo que no fue reconocido en su momento y que tan importante fue para la economía familiar. Se ha contado con una representación de este colectivo de profesionales que se han sumado al acto coordinado por Joana M.Melis.

"Som en acte de protesta; Som mans fredes vora el foc; Som la veu de la revolta; Netes de la por i el dol". El alumnado ha alzado su voces en el Cant de Lluita de Roba Estesa para reafirmar el compromiso con la lucha. "No nos pararemos hasta que la igualdad sea una realidad para todo el mundo". Así lo han dejado claro en un manifiesto que han recordado todas aquellas mujeres que hoy todavía no están respaldadas por los derechos fundamentales simplemente por ser mujeres.

Ataviados y ataviadas con mantones han querido recordar aquella hazaña cuando en 1903 un grupo de mujeres de Manacor que trabajaban en la fábrica de perlas decidió hacer huelga por primera vez en todo el estado español. Y en 1905 estas mujeres se hicieron una fotografía con los mantones. Hoy el alumnado ha repetido esta imagen. El día 15 de marzo se inagura una exposición con fotos muy significativas .