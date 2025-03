La nieta de una usuaria: «Esto es penoso, se tienen que tomar medidas ya»

Vanesa Álvarez, nieta de una de las usuarias, también ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil con el objetivo de «buscar un responsable». La joven, que lleva año y medio denunciando la situación, asegura sentirse impotente ante la falta de soluciones. «Mi abuela tiene el grado de dependencia más alto debido a su Alzheimer, que la ha deteriorado completamente», explica, lamentando que, a pesar de haber cambiado de residencia desde San Juan hasta Marratxí, «ahora los problemas son peores».

Más allá del caso concreto de su abuela, la familiar critica el estado general de las residencias en España, afirmando que «es penoso» y que lo que está en juego «es la dignidad y los derechos básicos de las personas mayores». En este sentido, insiste en que la solución no pasa solo por trasladar a los afectados, sino por exigir mejoras en los centros. «Estos hechos no afectan solo a mi abuela, alguien tiene que tomar medidas inmediatas», reclama. También señala la responsabilidad del IMAS como organismo encargado de supervisar las residencias concertadas. «No debería permitir que esto sucediera», advierte, subrayando que la residencia cobra por unos servicios que, en su opinión, no garantizan unas condiciones dignas para los usuarios.

Cabe recordar que en agosto de 2024 un grupo de familiares de usuarios de la residencia ya se manifestaron pacíficamente delante de las instalaciones sociosanitarias para exigir la dimisión de los responsables. Reclamaban más transparencia hacia las familias sobre el estado de salud de sus mayores, además de garantizar los cuidados básicos. Así, después de siete meses, reiteran que la situación es «insostenible».