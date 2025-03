Los residentes de Bunyola han expresado su malestar tras encontrarse en repetidas ocasiones con la plaza de Can Gual cerrada durante el horario diurno. Este espacio, inaugurado en 2024 como un lugar de esparcimiento, permanece cerrado por las noches como medida preventiva contra actos vandálicos. Sin embargo, en algunas jornadas, las puertas han permanecido cerradas sin explicación, lo que ha generado quejas entre los vecinos.

El Ayuntamiento tomó la decisión de cerrar la plaza en horario nocturno después de que se registraran episodios de vandalismo, como pintadas en las paredes. Desde entonces, trabajadores municipales se encargan de abrir cada mañana y cerrar cada noche las instalaciones. No obstante, en ocasiones no se ha procedido a la apertura sin que se hayan dado explicaciones al respecto. Ante la creciente inquietud vecinal, la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, reconoció ayer que la situación ha podido ocurrir en alguna ocasión, aunque aseguró que no se trata de un problema recurrente.

Además, Serralta anunció que la Policía Local ha identificado a los autores de los últimos grafitis en la plaza: un grupo de menores, algunos residentes en Bunyola y otros de fuera del municipio. Según confirmó, ya se les ha impuesto la sanción correspondiente y defendió la necesidad de mantener la plaza cerrada en horario nocturno para evitar nuevos incidentes. Pese a las explicaciones municipales, los vecinos insisten en que se garantice el acceso diario a la plaza.