El Ajuntament de Pollença ha aprobado una moratoria urbanística de un año en Formentor, lo que ha paralizado la concesión de nuevas licencias en la zona, incluyendo la construcción de nueve chalets de lujo que la propiedad del Hotel Formentor tenía en marcha para ampliar su número de plazas.

Pese a que los propietarios han advertido que reclamarán una indemnización si no pueden continuar con el proyecto, el alcalde, Martí March, afirmó ayer a este periódico que el consistorio no contempla compensaciones económicas. De hecho, el alcalde fue claro: «No es una licencia completa lo que han presentado, por tanto, nosotros estamos tranquilos y no nos preocupa una posible indemnización porque creemos que, de acuerdo con la normativa actual, no tienen derecho a ella». Además, respecto a la posible paralización de la construcción de los chalets, March ha recordado que «todo está sobre la mesa hasta que haya un nuevo planeamiento». En ese sentido, no descarta que finalmente se puedan construir, aunque recuerda que el principal objetivo de la moratoria urbanística es «proteger Formentor».

Por otro lado, dejó claro que el recurso que ha presentado la propiedad del hotel, que es ante el Ajuntament, no modificará la postura municipal: «Mantendremos la moratoria urbanística. Creemos que nuestra decisión responde a una necesidad importante». Asimismo, recordó que «la propiedad puede acudir a los tribunales si lo considera».

Según explicó el alcalde, la decisión de paralizar temporalmente la concesión de licencias en Formentor responde a la necesidad de actualizar un planeamiento urbanístico que data de 1990 y que, según el Ajuntament, ya no se adapta a la realidad actual ni protege adecuadamente este enclave de alto valor paisajístico y medioambiental.

La moratoria fue promovida por el equipo de gobierno (PSOE y Més) y aprobada en un pleno extraordinario en enero con mayoría absoluta y sin votos en contra, aunque con abstenciones. Según explicó Martí March, el objetivo es tomarse un «téntol» para reflexionar sobre el futuro urbanístico de Formentor y elaborar un nuevo planeamiento que garantice un desarrollo sostenible.

Cabe recordar que, en 2013, los tribunales anularon una reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que introducía mayores restricciones para construir en Formentor. Como consecuencia, durante más de una década se ha estado aplicando el PGOU de 1990, que no incorpora las protecciones ambientales que se habían intentado implantar con el plan tumbado por la justicia. Ahora, el Ajuntament pretende regularizar esta situación con una nueva planificación que contemple medidas de protección más estrictas.

Formentor, un enclave exclusivo desde la construcción del hotel en 1929, enfrenta desde hace años un debate por su urbanización. Por ello, el Ajuntament busca equilibrar desarrollo y protección con una moratoria.