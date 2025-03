Pau Oliver Quetglas (Palma, 1999) es un joven músico de Inca que desde el pasado año actúa como organista en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Sóller, donde hay un órgano histórico. Además de tocar este antiguo instrumento durante las celebraciones más solemnes, Pau Oliver ha presentado, junto a otros compañeros, un proyecto para continuar con el proceso de restauración de este órgano. En 2023 la parroquia de Sant Bartomeu inició una campaña de recaudación de fondos para financiar este proceso.

¿Cuál es su relación con Sóller y la iglesia de Sant Bartomeu?

—Sóller siempre ha sido para mí un lugar muy especial. De pequeño fui blauet de Lluc siempre oía hablar de Sóller debido a que la comunidad de los Sagrados Corazones también tenía una sede en el Valle y a veces el coro iba a cantar allí. Es un pueblo que siempre me ha atraído y este interés aumentó cuando supe que en Sant Bartomeu había un órgano que no se había utilizado durante dos décadas. Estaba mudo, casi desde que yo había nacido.

¿Por qué dejó de utilizarse este instrumento de la iglesia principal de Sóller?

—Por lo que yo sé, el órgano resultó dañado en 2007 debido a que unas lluvias torrenciales afectaron directamente la iglesia y el instrumento.

¿Aparte de haber sido blauet, cuál es su relación con la música?

—Creo que mi relación con la música ya empezó cuando estaba en el vientre de mi madre y me aseguran que empecé a tararear antes de hablar. Inicié mis estudios musicales en la escuela municipal de Inca y mi primer instrumento fue la trompeta. Después empecé a cantar en la coral de la escuela y a los ocho años pasé a Lluc, donde también cursé el elemental de piano. El órgano, instrumento que siempre me había atraído, lo empecé a estudiar en el Conservatorio, pero lo acabé dejando porque me pareció que era una especialidad algo elitista. Me decanté después por el jazz en la Factoria de So de Santa Maria y, posteriormente, ingresé en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), donde estudié piano moderno. Pero lo que realmente me atraía era el órgano.

¿Y lo ha conseguido?

—Sigo con mis estudios musicales y actualmente me estoy preparando para acceder al Conservatorio de Ámsterdam, en el que quiero obtener un título de órgano, unos estudios específicos de cuatro años.

¿Cómo surgió la oportunidad de tomar contacto con el órgano de Sóller?

—Fue cuando me mudé a Bunyola. Dado mi gran interés por los órganos, pensé que a 10 minutos de casa tenía en Sóller este instrumento tan espectacular y que podría utilizarlo para mi estudio, ya que recientemente le habían cambiado el motor y podía empezar a sonar. Entonces presenté a los responsables parroquiales de Sóller un proyecto que tenía como objetivo reparar progresivamente el instrumento con la ayuda de unos compañeros que trabajan restaurando antiguos órganos en Berlín. El proyecto fue recibido con mucho interés por el rector, Eugeni Rodríguez.

¿Cómo será el proceso?

—La restauración tiene varias fases. La primera era el cambio de motor que ya se ha hecho. Nosotros continuaremos el proceso. En primer lugar, una limpieza profunda, facilitar el acceso al órgano para poder afinarlo y realizar un mantenimiento adecuado, ya que ahora es bastante complicado. La idea es que un organista pueda venir a afinar el instrumento, pero ahora nos centramos en la parte más visible. Por ejemplo, había tubos que estaban doblados y hemos retirado muchísima suciedad acumulada. Estamos interviniendo sobre la parte mecánica con pequeñas actuaciones y el resultado ya se empieza a notar. Gracias al motor y a estos primeros trabajos ya está sonando algo mejor. En los próximos meses mis compañeros de Berlín también vendrán para ayudar.

¿Qué ha implicado para usted este proyecto?

—Una gran oportunidad y mucha ilusión. Actualmente, ya toco el órgano en algunas de las celebraciones de Sant Bartomeu y también lo aprovecho para poder seguir estudiando. Además, ya he dado un concierto aquí y estoy organizando otro para los próximos meses. La idea es dar a conocer el órgano de Sóller con visitas guiadas. Quiero dar a conocer este magnífico instrumento y explicar a la gente su gran valor artístico e histórico. Para mí, es un gran placer y un honor poder utilizar este órgano. Tocar un instrumento tan grande proporciona una sensación muy poderosa, especial y muy gratificante que, como músico, me llena completamente.