Los inspectores de pesca secundarán la huelga indefinida a partir del 3 de marzo

El control y seguimiento de la pesca tanto profesional como recreativa en Balears puede verse mermada a partir del lunes, 3 de marzo. Los inspectores de pesca de Balears tienen previsto secundar la huelga indefinida que ha convocado los sindicatos junto a la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca a nivel estatal. La mejora de las condiciones laborales tanto por lo que se refiere a horarios, seguridad o salarios son la base de las reclamas que, de momento, no han sido atendidas por el Ministerio de Agricultura y Pesca del cual dependen. En el caso de las Balears la situación todavía se podría considerar más precaria si contamos que en conjunto del Archipiélago, donde tenemos más de 1.500 kilómetros de costa, solo hay 4 inspectores de pesca estatales.

Sus tareas son imprescindibles para verificar todo aquello que llega al puerto. Siguiendo la normativa autonómica, estatal y europea, son los encargados de verificar que cuando un pesquero llegan a puerto la carga sea legal. Que las capturas de peces que llevan en el buque sean las que se declaran, que las tallas de cada especie sean correctas o que las artes que utilizan sean las correctas. Todo para que el producto llegue a la lonja del pescado conforme a la legalidad. Además, realizan controles de pesca en aguas exteriores así como inspecciones aéreas, «lo que comporta un grado de peligrosidad y responsabilidad en nuestro trabajo», explican los inspectores de Balears.

Reconocen que para realizar sus funciones cuentan con el apoyo logístico de la Guardia Civil (con las lanchas o helicópteros) así como también con los agentes de pesca que dependen de la comunidad autónoma. «Por suerte nuestra relación con ellos es muy buena», enfatizan.

Pese a ello, reconocen que su situación laboral ha llegado al límite. «No está valorado nuestro trabajo, abordamos pesqueros con el grado de peligrosidad que ello comporta y no se reconoce. También con los horarios donde tenemos una programación semanal que no se adecua a la realidad con lo que queda el servicio descubierto porque este tipo de programación no es efectiva», explican. Recuerdan que su trabajo es un servicio las 24 horas del día pero en realidad esta profesión no cuenta con un complemento específico que lo reconozca por lo que cobran igual que un funcionario de oficina. «Exigimos que se reconozca nuestro trabajo, así como una formación actualizada y una evaluación de riesgos laborales que tampoco está actualizada», añaden.

Sobre el bajo número de personas que trabajan en Balears añaden que «se ha pedido a la administración cubrir con más personas pero nos han dicho que no es viable». Ante esta realidad, el próximo lunes, 3 de marzo, secundarán la huelga indefinida y tienen previsto viajar a Madrid para unirse a la concentración junto a sus compañeros.