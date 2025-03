El Camí Vell de Lluc, una de las rutas excursionistas más demandadas de Mallorca, lleva un año cortado a la altura del Pont d’En Barxeta, dentro del término municipal de Pollença, pendiente de unas obras que el Consell de Mallorca no ha llegado a ejecutar.

El geólogo Joan Martorell, alerta del riesgo de atropello que el cierre de esta infraestructura comporta, dado que los senderistas se ven obligados a desviarse del itinerario seguro y caminar por el lecho del torrente o bien por la carretera de la Serra de Tramuntana (MA-10), cuando este lleva agua.

En el puente hay un precinto policial que impide continuar la senda y un cartel informativo en el que la Institución insular pide disculpas por las molestias del «cierre temporal».

Un cartel del Consell de Mallorca pide disculpas por las molestias a los excursionistas.

«La reparación del puente es competencia del Consell de Malllorca que sabemos que ya ha hecho el proyecto y nos dice que se ejecutará este año. Se pensaban que los daños eran superficiales pero hay un problema estructural y eso es lo que al parecer ha retrasado la actuación», explica el alcalde de Pollença, Martí March.

«Que no sea de nuestra competencia no quiere decir que no nos preocupe. Nos hemos puesto en contacto con el director insular de Medi Ambient que es quien nos informa de cómo está la situación», añade. Preguntado sobre el asunto el Consell ha declinado explicar a Ultima Hora los detalles de la actuación o el plazo de ejecución de obras previsto.

El tramo de la ruta de Pedra en Sec que discurre entre Pollença y Lluc es uno de los más visitados de Mallorca, especialmente en el otoño y la primavera. Es además un símbolo de la lucha de los movimientos Pro Caminos Públicos que pelearon durante años para que la antigua carretera de Lluc, construida a principios del siglo XX por la Diputación Provincial, se reabriera íntegramente al paso de los excursionistas.

Aunque en el año 2007 el Consell de Mallorca incluyó la carretera vieja de Lluc en su inventario, no fue hasta 2011 cuando registró los planos del trazado original. La recuperación y reconocimiento de la cartografía del Ministerio de Fomento fue el paso previo para la delimitación del camino palmo a palmo, que permitió ordenar la retirada de todas las rejillas y barreras que impedían transitar libremente por él.

Uno de los puntos más conflictivos (aunque no el único) era la finca de la Empaltada cuya barrera llegaron a desmontar miembros de varias plataformas ecologistas y Pro Camins Públics en una protesta histórica que trasladó el cerramiento a las puertas del Consell de Mallorca.