Doce entidades han denunciado este viernes en una declaración conjunta que la carrera Mallorca 312 OK Mobility 2025 que congregará a miles de ciclistas el 26 de abril intensifica la masificación turística que la isla sufre en primavera y piden que no se autorice hasta contar con una evaluación de su interés público.

Rechazan el argumento de que la carrera contribuye a la desestacionalización del turismo y critican en un comunicado que es un evento con ánimo de lucro que afectará de nuevo gravemente a los residentes de todo el recorrido, que verán sus desplazamientos restringidos durante varias horas, hasta siete en algunos casos.

Denuncian que, como ha ocurrido en ediciones anteriores, habrá vecinos que verán vulnerado su derecho a entrar o salir de su casa por el cierre de carreteras impuesto por este evento. Recalcan que, aunque permite la participación de deportistas locales, la 312 está concebida principalmente como un negocio turístico y «enriquece a determinados empresarios mediante el uso abusivo de bienes comunes, como son las carreteras».

Las doce entidades acusan al Consell de Mallorca de convertir la isla «en un parque temático» y permitir la vulneración de los derechos fundamentales de los residentes para favorecer éste negocio turístico. Insisten en que, a diferencia de las fiestas populares o carreras locales, Mallorca 312 OK Mobility 2025 «no responde a ninguna necesidad social ni a ningún interés general», pero «genera un impacto negativo en el medio ambiente, favorece un sector turístico que vive a expensas del territorio y de los recursos y perjudica el bienestar de los residentes de Mallorca».

Las entidades firmantes solicita al Consell de Mallorca y a la Delegación del Gobierno en Baleares que no autoricen la carrera Mallorca 312 OK Mobility 2025, prevista para el 26 de abril hasta que no se haya realizado una evaluación rigurosa y estricta del interés público, «basada en criterios sociales y medioambientales». Piden que esta evaluación garantice el respeto a la libre circulación a pie y en bicicleta, el acceso al trabajo, la protección de la salud y el bienestar común de los residentes, «por encima de los intereses del negocio turístico».

En caso de que no se pueda revocar la autorización de la carrera, las entidades reclaman que se evite «el cierre total de las carreteras afectadas por la carrera», permitiendo los desplazamientos a pie o en bicicleta de los residentes; y que se reduzca al mínimo el tiempo de cierre de las vías, garantizando que en ningún caso supere las 2 horas consecutivas. Los firmantes de la declaración son Alternativa per Pollença, Amics de la Vall de Coanegra, Arran, Associació de Veïns de Son Fiol (Alaró), GADMA, el Gob, Joventut pel Clima Mallorca, y las plataformas d'Indignats de la Ma-10, de Usuarios del TIB, Reviure Tofla, -Turisme +Vida y Son Bonet Pulmó Verd.