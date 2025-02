El incivismo ataca de nuevo. La Policía Local de Consell ha identificado a los autores de un vertido de entre 1.500 y 2.000 kilos de escombros en la zona rústica del municipio, concretamente entre el Camí de Muro y el cauce del Torrent de Solleric.

El cuerpo policial ha podido confirmar que los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero gracias a la colaboración ciudadana, pues un vecino de un municipio cercano había reparado en un camión con volquete que circulaba cargado de sacos de residuos de obra por una zona poco habitual para tratarse de un trabajo corriente. Pocas horas después de perderle la pista al vehículo, el mismo ciudadano descubrió el vertido volcado junto al cruce entre el Camí de Muro y la vía que une esta carretera con Biniali y pudo identificar que se trataba de la misma carga que transportaba el camión, del cual había anotado la matrícula.

El jefe de la Policía Local de Consell, Joan Guasp, ha destacado la colaboración ciudadana y entre los cuerpos policiales de Sencelles y de Consell, que ha sido fructífera y ha permitido identificar a los autores. «Se trata de dos hermanos que prestan servicios de retirada de escombros de las obras mediante una empresa fantasma y utilizando un camión rotulado con el nombre de una empresa de Alcúdia ya extinguida; uno de ellos ya tenía antecedentes de denuncias del Seprona por hechos similares».

La Policía de Consell ha incoado un expediente por una infracción grave de la Ley 7/2022 de Residuos, con multas que van desde los 2.001 a los 100.000 euros. La cuantía exacta de la multa será determinada por los servicios jurídicos del Ajuntament de Consell, en función del tipo de residuos, peso total o presencia de contaminantes entre la descarga.

De entrada, el personal de la brigada municipal de Consell tuvo que encargarse de la retirada de las sacas que los incívicos, presuntamente, pretendían arrojar en el cauce del Torrent de Solleric, pero «con las prisas los volcaron a ras del mismo».

Este no es el primer caso de incivismo por abandono de residuos que tramita la Policía Local de Consell. «Hace poco también arrojaron una lavadora al cauce del Torrent de Solleric», explica Guasp. La presencia policial y las cámaras de seguridad situadas en zonas estratégicas no impiden que algunos logren su objetivo sin ser detectados. No ha sido el caso de los hermanos de la empresa «pirata» que arrojaron los escombros cerca del Camí de Muro.