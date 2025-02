La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado este martes que el Govern prevé invertir 100 millones de euros a infraestructuras sanitarias en la comarca del Llevant de Mallorca.

En el pleno del Parlament de este martes, la responsable de Salud ha afirmado además que el Plan Director del Hospital de Manacor «sigue a buen ritmo» para que convertir el hospital en un centro de referencia de excelencia, buenas prácticas y sostenibilidad.

García ha respondido a la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió, que ha preguntado por la situación del hospital y ha hecho hincapié en el incremento de las listas de espera para una intervención quirúrgica y para una primera consulta con un especialista.

La ecosoberanista ha defendido la fórmula de más personal y más presupuestos para reducir las listas, mientras que la consellera ha afirmado que se ha contratado a 90 profesionales en este hospital y ha señalado que se han conseguido reducir las listas de espera de consultas. Según ha añadido, el Hospital de Manacor tiene la demora más baja de Baleares.

Por otra parte, la diputada del PSIB Teresa Suárez ha afeado al Ejecutivo autonómico que no haya impulsado el plan de salud mental prometido y ha vaticinado que la frase de que el Govern cumple con la palabra dada «es una frase lapidaria que les acabará lapidando».

La consellera se ha referido al descenso de la demora en las consultas de psiquiatría, aunque ha admitido que no hay datos de demora en psicología porque no entraban en el plan de demora, situación que ha criticado la socialista.