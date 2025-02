Antònia Bassa lleva toda su vida vinculada a la música. Empezó con apenas 8 años iniciándose con la flauta travesera, instrumento con el que ha seguido durante toda su trayectoria. Tiene el grado superior de música y es maestra de profesión. Tras la repentina pérdida del director Eduardo Bernabéu, quien dirigió la Banda de Música de Manacor durante 10 años, Bassa ha tomado el relevo al frente de esta agrupación a la espera de un nuevo director «con bagaje y trayectoria que nos permita mantener el buen nivel que hemos alcanzado».

¿Cuando empezó a formar parte de la Banda de Música?

—Se puede decir que llevo en ella toda la vida. Entré con 12 años y a mis 42, no la he dejado en ningún momento. Pese a que fui a la Universidad y pase por diferentes etapas siempre he seguido vinculada a ella. Además, cuando empecé no vivía el mismo buen momento que vive ahora.

¿Cómo ha sido la evolución del grupo?

—Es cierto que ha tenido etapas en los que ha sufrido un fuerte bajón y en algunos momentos puntuales ha sufrido un descenso considerable. La llegada de Pere Siquier, que ocupó el cargo un corto período de tiempo, supuso una remonta para el grupo. Después, hace diez años, llegó Eduardo Bernabéu quién consolido esta subida y a la Banda en general.

¿Y cómo se consigue este auge?

—Creo que una de las claves está en establecer una buena conexión de la Banda con la escuela de música municipal. Potenciar mucho a los jóvenes e incentivar a aquellos músicos que quieren empezar con un instrumento. En estos años la Banda ha becado a jóvenes de la escuela prestándoles instrumentos por un tiempo, por ejemplo. Hechos como éste refuerzan esta unión imprescindible para unos y otros.

¿Cómo fue la decisión de dar un paso al frente y ponerte al mando de la Banda?

—Es una situación provisional y fue bastante progresiva. Yo era la subdirectora y Eduardo ya había delegado en mí en algunas ocasiones. Además, soy la directora de la Banda Jove, por lo que conozco más o menos el funcionamiento.

¿La Banda tendrá pronto un nuevo director? ¿Hay alguna previsión?

—Sí, de hecho ya se ha abierto un proceso de selección. Hemos recibido más de veinte solicitudes de músicos tanto de aquí como también de fuera. Ahora se llevará a cabo un proceso de selección en el que además de estudiar las trayectorias de cada uno se invitará a uno cuantos a un ensayo con nosotros para ver como funcionamos. Esperamos de cara a la temporada de verano poder presentar al nuevo director.

¿Usted no se ha postulado?

—No, en estos momentos no. No es una idea que descarte por completo para un futuro pero es un trabajo que requiere tiempo y un buen nivel. Necesitamos a alguien con bagaje y que pueda iniciar nuevos proyectos.

En el tiempo que lleva como directora, ¿cómo consigue mantener la cohesión entre tantas personas?

—Actualmente somos una Banda formada por casi 60 músicos. El papel de un director es clave en este sentido, pues no solo debe aportar musicalmente hablando sino que también debe tener mano derecha y hacer que todo el mundo se sienta cómodo y se lo pase bien tocando. Además hay que tener en cuenta que es un grupo muy diverso con músicos de 60 y 70 años y otros de 14 o 15.

¿Por qué cree que es importante para un pueblo tener una banda de música?

—A nivel de pueblo es fundamental. Por una parte ameniza todas las fiestas y por otra crea un sentimiento de arraigo. La gente la debe sentir como suya y valorarla. Además es una herramienta clave para acercar la música más clásica o de banda a los más jóvenes y al público en general, algo que hace que sea una parte importante de la cultura de un pueblo.

Hablaba de valor, ¿se sienten valorados en Manacor?

—En estos momentos sí, sin duda. Es cierto que años atrás nos hemos podido sentir menos arropados pero creo que ahora la Banda vive un gran momento en todos los sentidos.

¿Cuáles son los próximos proyectos de la Banda de Manacor?

—El 30 de marzo tenemos un gran concierto de la mano del gran Óscar Navarro. En junio tocaremos con s’Arrual Jazz Mort y también preparamos un pequeño homenaje para Eduardo, que ha dejado una huella imborrable y un hueco difícil de cubrir. Pese a todo, seguimos trabajando para continuar creciendo.