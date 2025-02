El PSOE de Campanet ha expresado su preocupación por el estado de las cuentas municipales, ya que el equipo de gobierno aún no ha presentado ninguna propuesta de presupuesto para el año en curso. «No nos ha hecho ninguna propuesta a pesar de que se lo hemos pedido en varias ocasiones», explica la portavoz socialista, Rosa Bestard. Además, advierte de que esta falta de planificación podría generar problemas en la gestión municipal: «Ahora tiene toda la inversión bloqueada y no podrá sacar licitaciones sin modificaciones de crédito, y algunas, si superan una determinada cantidad, no se podrán llevar a cabo si no es a través del pleno».

Además, la formación socialista recuerda que el año pasado las cuentas se aprobaron in extremis y mediante una cuestión de confianza, lo que evidencia la falta de apoyo de la oposición y la fragilidad del actual gobierno municipal, que está en minoría. En junio de 2024, los presupuestos municipales quedaron aprobados automáticamente, pero no a través del procedimiento ordinario, que implica una votación en el pleno. Ante la imposibilidad de aprobarlas por falta de mayoría, el equipo de gobierno recurrió a una cuestión de confianza en mayo, vinculándola a la aprobación del presupuesto.