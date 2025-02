La Federació Balear de Muntanyisme ha expresado su preocupación por el estado en el que han encontrado el emblemático refugio d’en Xim Quesada, ubicado en els Cornadors (Fornalutx). El hecho es que al llegar al refugio se encontraron con que los anteriores usuarios habían dejado allí toda su basura, además de detectar pintadas con carbón en las tejas del inmueble.

El presidente de la Federació, Xisco Fanals, explicó que, si bien el refugio es de propiedad privada, la Federació tiene un convenio para su uso. «Lo recuperamos y lo habilitamos mínimamente, colocando una puerta, y simplemente pedimos que la gente lo cierre al marcharse», señaló Fanals.

El refugio estuvo muchos años sin uso, pero su reactivación ha llevado también a episodios de incivismo. «Lo preocupante no es solo que alguien haga basura, sino que no la recoja ni él ni los que vienen detrás», lamentó Fanals.

Restos de basura.

Voluntarios de la Federació y una persona que había trabajado en la restauración del refugio acudieron a limpiarlo, pero temen que el problema se repita. «De poco servirá si vuelve a ocurrir. Las condiciones son las que son, la basura no desaparece sola, tenemos que cuidar el refugio», advirtió Fanals.

Ante esta situación, la Federació se plantea medidas drásticas. «¿Qué debemos hacer, cerrarlo? No es lo que queremos, pero si esto no es un hecho puntual, no nos quedará más remedio», declaró el presidente. Además, destacó la particularidad del refugio: «Es muy especial porque, aunque es privado, tiene un uso público, y eso ya lo hace único. Es un símbolo de libertad, pero esta se acaba cuando se perjudica a los demás».

Fanals concluyó resaltando que, aunque en general la montaña está cada vez más limpia, es imprescindible la colaboración de todos para mantener espacios como el refugio d’en Xim Quesada en buen estado.