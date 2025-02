Han tenido que pasar 89 años, casi un siglo de silencio, para que el nombre del comandante Pau Ferrer Madariaga recibiera el reconocimiento público que nunca tuvo. Asesinado en Melilla durante la Guerra Civil (1936) por negarse a alzarse con el bando Nacional, su memoria ha sido finalmente restaurada en un acto cargado de emoción y significado histórico en el Quarter General Luque de Inca con la colocación de una piedra de la memoria.

El homenaje, celebrado este sábado, ha contado con la presencia de la única familiar viva que conoció personalmente a Pau: Severa Pons Ferrer, su ahijada. Con 96 años, Severa vivió el acto con una emoción profunda, cerrando así una herida abierta desde su infancia. «Mi tío abuelo me quería mucho, y yo a él. Siempre les decía a mis padres: ‘Severita tiene que ser para mí’, como si fuera su propia hija y mis padres le respondían: ‘Ya veremos, ya veremos'», recuerda con ternura. Aunque tenía solo siete años cuando él fue asesinado, sus recuerdos siguen intactos: «Era muy buena persona, y solo con su visita yo ya me ponía contenta. Recuerdo bien que él fue quien me enseñó las normas para comer en la mesa. ‘La cuchara a la boca y no la boca a la cuchara’, me repetía siempre».

Como reflejo de esa sociedad, la familia de Pau Ferrer vivió su muerte de maneras muy distintas. Algunos optaron por la reivindicación, mientras que otros, probablemente por miedo, guardaron silencio y siguieron con sus vidas. Ese miedo y ese silencio han marcado generaciones, y el acto de ayer rompió con ellos.

Pau F. Madariaga, como militar, defendió la decisión de su país de tener una República. Su lealtad a la legalidad democrática lo llevó a enfrentarse a quienes se alzaron en armas contra ella, y ese compromiso le costó la vida. Pero ayer su nombre fue rescatado del silencio, devolviéndole, al fin, el reconocimiento que le arrebataron hace 89 años.