El próximo 10 de marzo, Marratxí dará un paso significativo en su estrategia de gestión de residuos con la puesta en marcha de la recogida selectiva puerta a puerta. En una primera fase, este sistema se implantará en las zonas de Es Caülls, Es Figueral-Can Farineta, Sa Vinya de Son Verí y Son Verí, beneficiando a más de 2.000 habitantes. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con el área de Medio Ambiente y Marratxí 21, tiene como objetivo mejorar las tasas de reciclaje y avanzar hacia un municipio más sostenible.

Este nuevo modelo de recogida no solo afecta a los hogares particulares, sino también a los comercios y establecimientos de las zonas incluidas en esta primera fase. Según el concejal de Marratxí 21, Juan Antonio Estarellas, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel V. Martínez, la implementación de este sistema es «clave» para alcanzar el objetivo europeo de un 55 % de recogida selectiva antes de que finalice 2025.

Cada hogar recibirá un pack de bienvenida que incluirá los contenedores necesarios para las diferentes fracciones de residuos, además de bolsas compostables y material informativo sobre el servicio. Si los residuos no se sacan en los días estipulados o no están correctamente separados, no serán recogidos y se colocará un aviso informativo para advertir a los vecinos.

Para facilitar la transición y garantizar que la ciudadanía comprenda el nuevo sistema, el Ajuntament ha organizado sesiones informativas que se celebrarán a partir del 24 de febrero en Sa Deixalleria, con horarios programados para facilitar la asistencia. Durante estas reuniones se entregarán los materiales necesarios y se resolverán dudas sobre el proceso de recogida y reciclaje. Además, se están distribuyendo circulares en los domicilios.