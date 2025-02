Porreres 'se enfada' con Meghan Markle: la duquesa de Sussex copia su escudo para su nueva empresa

El martes, la duquesa de Sussex Meghan Markle, esposa de Enrique de Gales, presentó el nuevo nombre y logo de su marca American Riviera Orchard, que lanzó en 2024 y con la que todavía no había puesto ningún producto a la venta. Ahora, su firma de productos de menaje, cocina y jardín se llamará As Ever (’Como siempre’) y va acompañada de un logotipo cuyo diseño ha levantado una gran polémica, ya que es muy similar al escudo del municipio de Porreres. Todo ello, generó una multitud de reacciones en redes, según señaló la web Totpla.

En la presentación de la nueva imagen, la exmodelo y exactriz anunció: «Estoy muy feliz de presentaros As Ever, una marca que he creado y en la que he puesto todo mi corazón». Tras este anuncio la atención se centró en el logotipo de su web y varios canales de Youtube se hicieron eco del «presunto plagio». Este asunto también llegó a Reino Unido. El miércoles, fueron varios los medios británicos que se encargaron de informar sobre el nuevo escándalo de la duquesa de Sussex. El periódico The Sun, dedicó su portada al tema, además de tratar de forma extensa este contenido. El medio señaló que el logo «parece una copia clara del escudo de Porreres en vez de utilizar una identidad original». Otros medios que sacaron este caso fueron el Daily Mail y el Daily Express, que indicaron que las autoridades del pueblo mallorquín estaban considerando emprender acciones legales contra Meghan Markle. También coincidieron en que «ambas imágenes tienen una gran similitud, por lo que no sería descabellado pensar en un tercer rebranding de su marca». Noticias relacionadas El Ajuntament invita a Meghan Markle a las fiestas de Sant Roc y le dedica una ‘glosa’ Más noticias relacionadas Porreres se lo toma con humor A pesar de que se plantearon emprender acciones legales contra Markle, las autoridades del municipio mallorquín también reaccionaron con humor, después de estar en el centro de atención internacional y de reconocer que se trataba de una publicidad única. Xisca Mora, alcaldesa de Porreres, reconoció el miércoles que se lo tomaron «como broma», aunque no quiere que se frivolice con una parte importante de su identidad como pueblo como es su escudo. Así, la alcaldesa confirmó que «no entraremos en ningún caso con litigios ni nada similar, nos lo tomamos a broma» aunque matizó que «nuestros escudo nos identifica y pone en valor nuestro patrimonio cultural e histórico y queremos que se nos respete». Además, Mora tiró de ironía e invitó a Megan a probar «la mejor confitura de albaricoque del mundo, la de Porreres», puesto que entre los consejos y productos que vende la duquesa con su nueva marca está también la confitura. Markle, invitada a las fiestas de Son Roc El Ajuntament, con su alcaldesa Xisca Mora al frente, ha sacado rédito a la repercusión mediática que ha conllevado el supuesto plagio del escudo de Porreres por parte de la empresa que lidera Markle. El Ajuntament de Porreres difundió en redes sociales un cartel en el que deja claro a la duquesa de Sussex que está invitada a la fiestas patronales de Sant Roc. «Ja que t’has ‘inspirat’ en el nostre poble per fer el teu logo. Et convidem a ses festes de Sant Roc», reza el cartel con la supuesta imagen de Meghan. A ello le acompaña una glosa en la que recuerdan que la polémica sobre el supuesto plagio les ha proporcionado cierta promoción de la localidad y le recuerdan que si se anima a ir a Porreres allí encontrará buenos productos como mermeladas, sobrasada y buen vino. Tothom parla del nostre poble / mai s’havia vist res igual / es diu que és cosa de sa intel·ligència artificial / i tot gràcies a una persona noble, prosigue la glosa realizada por Maria del Pilar Vaquer que termina dando las gracias por tanta difusión.