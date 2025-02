El Ajuntament de Porreres con su alcaldesa Xisca Mora al frente saca rédito a la repercusión mediática que ha conllevado el supuesto plagio del escudo de Porreres por parte de la empresa que lidera Meghan Markle.

El Ajuntament de Porreres difundió ayer en redes sociales un cartel en el que deja claro a la duquesa de Sussex que está invitada a la fiestas patronales de Sant Roc. «Ja que t’has ‘inspirat’ en el nostre poble per fer el teu logo. Et convidem a ses festes de Sant Roc», reza el cartel con la supuesta imagen de Meghan. A ello le acompaña una glosa en la que recuerdan que la polémica sobre el supuesto plagio les ha proporcionado cierta promoción de la localidad y le recuerdan que si se anima a ir a Porreres allí encontrará buenos productos como mermeladas, sobrasada y buen vino. Tothom parla del nostre poble / mai s’havia vist res igual / es diu que és cosa de sa intel·ligència artificial / i tot gràcies a una persona noble, prosigue la glosa realizada por Maria del Pilar Vaquer que termina dando las gracias por tanta difusión. La polémica surgió el martes cuando la duquesa de Sussex presentó el nuevo nombre y logo de su nueva marca As Ever, un logo muy similar al escudo del pueblo.