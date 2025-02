Los socialistas de Bunyola, preocupados por el enfrentamiento entre el PP y SOMAvi

Los socialistas de Bunyola han mostrado su preocupación por las posibles consecuencias del enfrentamiento entre los grupos municipales del PP y SOMAvi --que recientemente rompieron su pacto de gobierno--, como los efectos que podría tener en Palmanyola. Lo ha expresado este viernes el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de la localidad, Carles Bona, quien ha lamentado que la «crisis» continúe y esté afectando a las relaciones entre el municipio de Bunyola y su entidad local menor, Palmanyola.

«Conviene poner un poco de cordura. La mala relación entre partidos no se puede convertir en una mala relación entre instituciones. La gente de Palmanyola no merece ser castigada por las peleas entre partidos, y no puede ser que tengan complicaciones a la hora de aprobar y ejecutar los presupuestos por la crisis entre el PP y SOMAvi», ha dicho. En un comunicado, la formación socialista ha expresado su preocupación por la forma en la que estos cambios en el Ayuntamiento pueden afectar al municipio y ha defendido que los vecinos necesitan «estabilidad».

«Estaremos vigilando con lupa la nueva etapa que se ha abierto con un PP gobernando en solitario pero con el apoyo de Esquerra Oberta de Bunyola», ha zanjado Bona. Fue a inicios de este febrero cuando los tres regidores de SOMAvi-El PI rompieron el pacto de gobierno que tenían con los 'populares' y presentaron la dimisión de sus cargos delegados, pasando así a la oposición. Argumentaron que la decisión se debía a que el PP había incumplido de forma reiterada las medidas acordadas entre ambos y, en los últimos tiempos, «su menosprecio» había «superado todos los límites».