El Ajuntament d’Alcúdia impulsará la dotación de alcantarillado a las urbanizaciones de lujo de Bonaire y Mal Pas, un proyecto aplazado durante décadas y muy demandado por los propietarios de solares y viviendas, que no pueden realizar ningún tipo de obra nueva ni de reforma. La ley urbanística no permite conceder licencias de obras para construcción ni reformas en urbanizaciones que carecen de red de saneamiento. En el caso de Bonaire y Mal Pas, pese a estar formadas mayoritarimante por villas de lujo con piscina, las viviendas funcionan con fosas sépticas.

El proyecto de dotación de la infraestructura de aguas residuales en Bonaire y Mal Pas supone una obra «faraónica» con el fin de construir todo el entramado de tuberías, además de una decena de estaciones impulsoras para las calles cuya pendiente no permite una conducción por gravedad. Además, los técnicos consideran que la mejor ubicación para una gran estación de bombeo que impulse el agua en dirección a Alcúdia y hacia la depuradora, es el aparcamiento situado junto al puerto deportivo de Bonaire, conocido como El Cocodrilo. En 2023, Marina de Bonaire, que tiene la concesión del puerto deportivo, convirtió el recinto en un aparcamiento de pago.

Aparcamiento del puerto deportivo de Bonaire en Alcúdia, donde el Ajuntament quiere construir una gran estación de bombeo de aguas residuales. Foto: L.O.

El nuevo plan, que ya está en fase de exposición pública en la web del Ajuntament d'Alcúdia, parte de otro proyecto de red interior de saneamiento de las urbanizaciones redactado en 2012 pero que nunca se llegó a ejecutar. Dada su envergadura, el nuevo proyecto se ha dividido en dos lotes. El primero consiste en la construcción de la red en el interior de las urbanizaciones, con un presupuesto de 7.621.305 euros; el lote 2 abarca la Estación de Bombeo junto al Cocodrilo y la conexión entre esta y el Port d’Alcúdia, donde las aguas residuales se volcarán en la red general que llega hasta la depuradora de Maristany, con un coste de 1.688.692 euros. En total, el presupuesto de estas obras supera los 9 millones de euros y se estima que la duración de los trabajos sea de 20 meses.

El concejal de Obras Propias de Alcúdia, Rafel Ferrer, señala que el proyecto aún está en una fase inicial y que el Ajuntament d'Alcúdia aún no sabe cómo lo financiará «pero es una obra muy demandada por la gente del pueblo, muchos solares no se pueden edificar por la moratoria, ni se pueden rehabilitar las casas que lo necesitan ni construir piscinas, al no tener alcantarillado».

Ferrer ha puesto en marcha los trámites para que tanto vecinos como administraciones afectadas puedan consultar los detalles del proyecto. «Cuando haya obtenido el visto bueno del Consell y de Recursos Hídricos y sea seguro, entonces nos reuniremos con los vecinos para explicar el proyecto».

Cabe recordar que en 2019 el Ajuntament d'Alcúdia intentó exonerar a Bonaire de la necesidad de tener alcantarillado, pero después renunció a este proceso debido a un informe contrario a la exoneración emitido por el departamento de Recursos Hídricos del Govern que consideraba que el equilibrio ecológico de la zona está comprometido por su ubicación junto al mar y que se ve afectado por la existencia de cientos de fosas sépticas, algunas muy antiguas.