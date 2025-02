La destitución de Juan Antonio Mateu Gual como concejal de Turismo del Ajuntament d’Alcúdia se ha visto precipitada por la aparición de una factura sin abonar correspondiente al patrocinio de la prueba deportiva Ironman, que asciende a 254.000 euros.

Fuentes cercanas aseguran que la factura entró en el registro del Ajuntament d’Alcúdia en julio de 2024 y según la normativa, la administración debe abonarla o, en caso de disconformidad, rechazarla, en el plazo de 90 días. Para ello, se requiere la firma del concejal titular de cada área, pero Juan A. Mateu no la firmó hasta el 12 de enero de 2025, seis meses después, cuando ya no se dispone de crédito en la partida del área que gestionaba hasta su cese. Además, el Ajuntament d'Alcúdia todavía no ha aprobado el presupuesto de 2025 y funciona con el del año anterior prorrogado, con lo cual se dificulta más el abono de la factura. A estos 254.000 euros se sumará pronto la factura del Ironman 2025, una prueba deportiva que atrae hasta el municipio un importante nicho de turismo deportivo.

La alcaldesa, Fina Linares, señala que «la gestión del área de Turismo deja mucho que desear; hemos encontrado facturas que no se ajustan a nuetros estándares éticos y se ha evidenciado una clara incompetencia en la gestión del pago de la factura del Ironman». A estas irregularidades, según Linares, «se suma la mala relación que ha mantenido con algunas entidades del sector, obstaculizando gravemente el desarrollo de proyectos turísticos».

Linares se ha desmarcado de la respuesta de Mateu tras ser destituido en el sentido de que algunos de los gastos que se le critican se produjeron en situaciones representación del municipio como cargos públicos en las que también participaba la alcaldesa. «En dos años, solo he compartido 6 viajes de los 12 que ha hecho el concejal Mateu y puedo asegurar que jamás he coincidido con él en taxis ni en restaurantes en Mallorca», asegura la alcaldesa.

Por su parte, los partidos de la oposición en el Ajuntament d'Alcúdia han pedido explicaciones y que se aclaren todos los hechos que han llevado a la alcaldesa a destituir de sus competencias al concejal de Vox, quien conserva su sillón. El PSOE ha exigido conocer «toda la verdad» sobre la destitución fulminante del concejal de Vox, y exige la celebración de una comisión para que la alcaldesa explique los detalles. «Los ciudadanos de Alcúdia merecen saber toda la verdad de la mano de la principal responsable de todo este desorden, la alcaldesa», ha señalado el secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori.

El Pi también ha reclamado explicaciones urgentes a la alcaldesa del municipio a raíz de la crisis municipal que se ha generado estos últimos días. La formación exige saber cuáles son exactamente las facturas que han provocado esta situación, desde cuándo la alcaldesa tenía conocimiento de esta situación y por qué no ha actuado antes si ya tenía constancia de ello. Asimismo, El Pi Alcúdia también manifiesta su preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en el patrocinio de la prueba deportiva Ironman.

«No podemos permitir que se mantenga esta opacidad en una cuestión que afecta directamente a la gestión de los recursos públicos y la imagen de nuestro municipio. Los alcudiencs tienen derecho a saber la verdad», ha declarado Domingo Bonnín, concejal de El Pi en Alcúdia, quien ha solicitado formalmente acceso a las facturas del área de Turismo.

El Pi Alcúdia insiste en la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión municipal y pide que se aclare esta situación lo antes posible para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones locales.

Juan Antonio Mateu Gual, exconcejal de Turismo de Alcúdia.

Joan Mateu se defiende

El concejal de Vox Juan Mateu Gual, ha negado las acusaciones sobre su gestión y ha calificado su cese como edil de Turismo de «decisiones arbitrarias y contrarias al pacto de gobierno (PP-Vox-UxA) adoptadas por la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares».

Gual señala que «las facturas de los gastos por asistencia a eventos relacionados con la promoción del municipio y, por tanto, con mi cargo, existen y están convenientemente fiscalizados y aprobados por los órganos de vigilancia competentes». Gual añade que «la acaldesa me ha acompañado en todos estos eventos, no solo es conocedora de esas actividades, sino generadora de estos mismos gastos». Linares ha desmentido este extremo, mientras que Mateu ha mostrado su «disposición a colaborar y mostrar todas las facturas generadas por gastos relacionados con mi responsabilidad como concejal de Turismo».