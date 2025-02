Los vecinos de la calle Solleric de Alaró expresan su «profundo malestar» por el mal funcionamiento del alumbrado público que padecen desde hace meses. «A pesar de las reiteradas quejas presentadas en el Ajuntament, a día de hoy aún no se ha resuelto esta situación, que afecta gravemente a la seguridad y a la calidad de vida del vecindario».

Resaltan además que, al ser una calle de salida del pueblo en dirección a Orient, «hay vehículos que circulan a una velocidad excesiva, lo que incrementa aún más el peligro». A todo ello «se añade que la calle no dispone de aceras, lo que obliga a los peatones a caminar sobre la calzada». Por todo ello, exigen al Ajuntament que «dé respuesta inmediata y tome las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento del alumbrado público. De la misma opinión es el portavoz de Més per Alaró, Adolfo Collado, quien asegura que «desde hace meses pedimos en los plenos que se arregle la avería, pero la respuesta del Ajuntament es que no la encuentran».

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, confirma este extremo y explica que «son una docena de farolas que están afectadas. Llevamos desde diciembre intentando localizar la avería, sectorizando el alumbrado y comprobando cableados, sin éxito. Pedimos disculpas, pero puedo asegurar que estamos trabajando para encontrar el fallo y arreglarlo».