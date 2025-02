La prensa británica se ha hecho eco del último escándalo protagonizado por Meghan Markle, avanzado por la web TotPla. La duquesa de Sussex ha presentado el nuevo logo para su marca American Riviera Orchard. El nuevo nombre es As Ever (Como Siempre), sin embargo la polémica ha surgido al desvelarse el nuevo 'escudo' de su firma. Y es que éste es muy parecido al de Porreres, algo que no ha gustado nada en el municipio mallorquín.

El Ajuntament de Porreres ya ha informado de que tratarán el caso con los servicios jurídicos municipales para decidir si se deben tomar acciones al respecto. Este miércoles, la polémica ha llegado hasta la prensa británica, que ha tratado la información en sus portadas. El periódico The Sun, ha dedicado su portada al tema, además de tratar de forma extensa este contenido. El medio señala que el logo «parece una copia clara del escudo de Porreres en vez de utilizar una identidad original». Portada del medio 'The Sun'. Noticia publicada en el 'Daily Express'. Otro de los medios que han sacado este caso son el Daily Mail y el Daily Express, que explican que las autoridades del pueblo mallorquín estarían considerando emprender acciones legales contra la duquesa de Sussex. También coinciden en que «ambas imágenes tienen una gran similitud, por lo que no sería descabellado pensar en un tercer rebranding de su marca».