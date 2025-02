Meghan Markle se ‘inspira’ en Porreres para el logotipo de su nueva marca

La Duquesa de Sussex Meghan Markle, esposa de Enrique de Gales, presentó hoy el nuevo nombre y logo de su marca American Riviera Orchard. Ahora, su firma de productos de menaje, cocina y jardín se llamará As Ever (Como siempre) y va acompañada de un logotipo cuyo diseño es muy similar al escudo del municipio de Porreres.

Este sospechoso parecido ha generado polémica en las redes sociales, según ha publicado la web Totpla. Meghan anunció: «Estoy muy feliz de presentaros As Ever, una marca que he creado y en la que he puesto todo mi corazón». Tras esa presentación la atención se ha centrado en el logotipo de su web y varios canales de Youtube se han hecho eco del «presunto plagio». «Meghan Markle acaba de quedar expuesta por plagio de logotipo como siempre», comentó la youtuber Paula Matanovich.

Por su parte, el Ajuntament de Porreres informó que tratarán el caso con los servicios jurídicos para decidir si se deben tomar acciones e indicaron desconocer como la exactriz descubrió el escudo porrerenc. Aparte de las quejas, vecinos y el propio Consistorio también destacan que es una publicidad única para dar a conocer el municipio internacionalmente.