Dos de las tres aspirantes que se presentaron a unas oposiciones convocadas por el Ajuntament de Sineu han denunciado presuntas irregularidades en el proceso y piden su nulidad. Los hechos se remontan a unas oposiciones para cubrir una plaza de personal funcionario de carrera técnico de administración especial (TAE) de Secretaría-Intervención y la posterior creación de un bolsín.

Las denunciantes, que ya han presentado sendos recursos ante el propio Ajuntament de Sineu, relatan una serie de circunstancias que «no respetan los principios de publicidad y concurrencia que deben cumplir las administraciones». Concretamente, destacan que, aunque había 20 personas calificadas como aptas para concurrir a las oposiciones, la fecha del primer examen «no se publicó en el canal previsto, con lo cual la mayoría no se enteraron y solo nos presentamos dos; de hecho, se anunció a través de un link que te conducía a una página que daba error». También critican que «el tribunal mantuvo una actitud irrespetuosa, hablando en voz alta, respondiendo llamadas de móvil y desconcentrando a las que nos estábamos examinando».

Las afectadas han lamentado cuestiones como que «el examen no estaba disponible en castellano; las tasas eran de 50 euros, cuando en ningún otra administración superan los 30 €, y tanto las bases como los criterios de desempate estaban hechos a medida para favorecer que obtuviera la plaza una candidata que ya la ocupó durante 11 años, pero que no la tenía en propiedad y que la tuvo que dejar en enero».

En el recurso presentado, las denunciantes advierten de que tantos las bases como los criterios de desempate no valoran la experiencia profesional que los candidatos puedan haber adquirido ocupando puestos del mismo nivel, sino que solo se valora haber ejercido como secretario-interventor. "La exclusión de la experiencia profesional en el mismo rango que se convoca no obedece a ninguna razón o justificación objetiva, dado que es este cuerpo y no otro distinto (secretaria-intervención) el que desarrollará las funciones propias del mismo", señalan en el recurso, junto con diversos ejemplos de sentencias que sustentan sus argumentos.

Ante esta serie de circunstancias, piden la nulidad del proceso y que las oposiciones se vuelvan a repetir.

Por su parte, el Ajuntament de Sineu ha rehusado pronunciarse sobre esta polémica y ha dado traslado a las personas que formaron el tribunal durante el examen, para que resuelva los recursos y responda a las denunciantes.