El proyecto de construcción de 60 viviendas a precio limitado en una parcela donde ahora hay árboles y un torrente en Cas Català ha creado cierta preocupación y rechazo entre los vecinos. Un mes después de que saltaran las alarmas y que los vecinos mostraran públicamente su rechazo al proyecto, el Ajuntament de Calvià convocó una reunión el pasado jueves con los residentes en Cas Català y en la que ha participado el director general de Habitatge, José Francisco Reynés. Precisamente el responsable del Govern ha sido quien ha explicado las cuestiones más técnicas del proyecto y avaló la construcción de las 60 viviendas en este solar privado.

El proyecto prevé la construcción seis edificios con 60 viviendas a precio limitado, además de 54 trasteros y 72 plazas de aparcamiento. Reynés, aseguró antes de iniciar el encuentro, que su intención era enviar «un mensaje de tranquilidad, poder explicar de qué se trata este tipo de viviendas y por qué se puede edificar en este tipo de terrenos». Cabe señalar que el solar en cuestión es una parcela privada, en un solar considerado urbano, que está calificado como equipamiento.

«El decreto ley de emergencia habitacional que aprobó el Govern y luego ratificó el Parlament en la Ley 3/24 permite los cambio de uso de los terrenos calificados como equipamiento tanto en terrenos públicos como privados y se permite este cambio de uso a residencial», aclaró el director general de Habitatge mientras señaló que se tienen que compatibilizar el uso residencial con el uso de equipamiento que le estaba asignando. En este punto, el proyecto prevé el equipamiento deportivo en la planta baja con un gimnasio, señalan desde el Govern.

Otro de los puntos que cuestionaron los vecinos fue que en dicha parcela hay un torrente por lo que podría ser zona inundable. Desde el Ajuntament de Calvià aseguraron que solicitarían un informe a la dirección general de Recursos Hídrics para dirimir este punto y conocer si se podía otorgar o no la licencia. Francisco Reynés fue contundente también en esta cuestión:

«Hay que dejar claro que no está en zona inundable. Es verdad que en parte de la parcela existe un pequeño torrente, pero la futura edificación no está afectada. Lo que hace la propiedad en este caso es establecer medidas correctoras para canalizar de forma correcta el agua de las pluviales que pueda llevar este pequeño torrente en algunos casos, por lo que se hace unas mejoras en lo que existe ya como un tubo canalizado y no afecta en ningún caso a las viviendas», explicó. Pese a ello, los vecinos se reunirán el sábado para tomar medidas.